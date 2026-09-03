El Torneo Clausura 2026 de la Liga Profesional continuará desde este viernes 4 de septiembre con la disputa de la fecha 8, que se extenderá hasta el lunes 7 y contará con 15 encuentros distribuidos en cuatro jornadas.

La programación oficial establece que el primer partido será Estudiantes de Río Cuarto ante Sarmiento, el viernes desde las 16.45. Ese mismo día, a las 19, jugarán Belgrano-Huracán y Platense-Deportivo Riestra.

El sábado tendrá cinco encuentros. Aldosivi recibirá a Banfield desde las 13.30 y una hora después Gimnasia de La Plata enfrentará a Tigre. A las 16.30 llegará uno de los partidos destacados de la jornada, con Gimnasia de Mendoza como local frente a Boca y Darío Herrera como árbitro.

Luego jugarán San Lorenzo-Talleres a las 19 y Vélez-Estudiantes de La Plata desde las 21.15.

El domingo concentrará buena parte de la atención. Rosario Central y Newell’s protagonizarán el clásico rosarino desde las 14.45 en el Gigante de Arroyito. El partido será el interzonal de esta fecha y tendrá como árbitro principal a Yael Falcón Pérez, con Lucas Novelli en el VAR.

Más tarde, a las 17, Lanús recibirá a Defensa y Justicia, mientras Central Córdoba enfrentará a Independiente en Santiago del Estero.

River jugará desde las 19.15 ante Independiente Rivadavia de Mendoza en el Monumental. Nicolás Ramírez será el árbitro y Hernán Mastrángelo estará a cargo del VAR. La jornada se cerrará a las 21.30 con Racing-Atlético Tucumán.

El lunes se completará la programación con Barracas Central-Argentinos Juniors desde las 19 y Unión-Instituto a partir de las 21.15.

En cuanto a la televisión, la mayor parte de los encuentros estará distribuida entre ESPN Premium y TNT Sports. Belgrano-Huracán, previsto para el viernes a las 19, podrá verse también por ESPN sin necesidad del Pack Fútbol.

Respecto de Barracas Central-Argentinos del lunes, distintas publicaciones lo incluyen también entre los partidos liberados por ESPN, aunque existe una diferencia entre las grillas difundidas. Por este motivo, su emisión abierta debe considerarse una versión no confirmada hasta la actualización definitiva de la programación televisiva.

El Clausura mantiene el formato de dos zonas de 15 equipos. Cada conjunto disputa 16 encuentros en la fase regular y los ocho mejores de cada grupo avanzarán a los playoffs.