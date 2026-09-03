River comenzó a definir el equipo que recibirá este domingo a Independiente Rivadavia y Leonardo Ponzio mantiene una incógnita central: la evolución física de Aníbal Moreno. El mediocampista continúa realizando trabajos diferenciados por la contractura lumbar que lo dejó afuera del último encuentro y, por el momento, no tiene asegurado su regreso.

El partido correspondiente a la octava fecha del Torneo Clausura se disputará el domingo 6 de septiembre, desde las 19.15, en el estadio Monumental, de acuerdo con el calendario oficial de River.

Moreno quedó desafectado a último momento del encuentro frente a Banfield debido a la molestia lumbar. En su lugar ingresó Fausto Vera, quien ocupó la posición de volante central en el triunfo por 3-2 conseguido por River en el Florencio Sola.

Desde entonces, el ex-Palmeiras no volvió a trabajar normalmente junto al resto del plantel. Según las informaciones surgidas de las prácticas, continúa con una rutina diferenciada y su presencia dependerá de la evolución durante los próximos entrenamientos.

En este marco, el cuerpo técnico no tendría previsto exigirlo si no llega en condiciones físicas completas. Por esa razón, Vera cuenta con posibilidades concretas de conservar su lugar. La continuidad del mediocampista permitiría, además, sostener la estructura utilizada en el primer partido de Ponzio como entrenador interino.

La posibilidad de repetir íntegramente la formación es, por ahora, una versión no confirmada. El once que comenzó ante Banfield estuvo integrado por Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi, Lucas Martínez Quarta y Marcos Acuña; Fausto Vera y Tobías Andrada; Tomás Galván, Thiago Almada, Ángel Correa y Sebastián Driussi.

Uno de los cambios futbolísticos observados en el debut del nuevo entrenador estuvo relacionado con la posición de Almada, quien tuvo mayor participación por sectores interiores para asociarse con Correa y Driussi. Ponzio mantuvo buena parte de la estructura que venía utilizando Eduardo Coudet, aunque introdujo modificaciones en algunos movimientos y funciones.

Por otro lado, Independiente Rivadavia llegará al Monumental con sus propios objetivos. El conjunto dirigido por Alfredo Berti viene realizando una campaña que lo mantiene entre los equipos con mejor cosecha en la tabla anual, aunque su situación dentro de la Zona B es diferente.

La definición de River quedará sujeta principalmente al estado de Moreno. Si el volante no recibe el alta futbolística, la alternativa que hoy aparece con mayores posibilidades es mantener a Vera y repetir la base que consiguió el triunfo frente a Banfield.