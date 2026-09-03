Santos cerró su participación en la Copa de Brasil con una preocupación que excede la eliminación. Neymar debió abandonar el clásico frente a Palmeiras después de sentir una molestia en el muslo derecho durante el tramo final del primer tiempo y no pudo regresar al campo para disputar el complemento. El encuentro terminó 0-0 en Vila Belmiro y el conjunto visitante avanzó a semifinales gracias al 3-0 obtenido en el partido de ida.

El problema físico apareció cerca de los 42 minutos. Según las crónicas del encuentro, Neymar comenzó a mostrar dificultades para desplazarse después de una acción en la que presionó al lateral Agustín Giay. En los minutos posteriores evitó acelerar y continuó en cancha hasta el descanso. Cuca decidió entonces no arriesgarlo y mandó a Rony para disputar el segundo tiempo.

La preocupación aumentó por la reacción del delantero al retirarse rumbo al vestuario. Sin embargo, todavía no existe un diagnóstico definitivo sobre el problema muscular. Neymar será sometido a estudios para determinar el grado de la lesión, por lo que cualquier referencia a un desgarro u otra dolencia específica debe considerarse, por ahora, una versión no confirmada.

Cuca reconoció después del encuentro que el escenario no es favorable y anticipó que Neymar probablemente no estará disponible para visitar a Internacional por el Brasileirao. El entrenador sostuvo que Santos deberá reorganizar el equipo ante una nueva ausencia de su principal figura.

El episodio se produjo además en una serie marcada por la ausencia del número 10 en el primer partido. Neymar no estuvo en el 3-0 sufrido por Santos como visitante ante Palmeiras, en un encuentro disputado sobre superficie sintética. Aunque inicialmente circularon versiones que atribuían la ausencia a una negativa del futbolista, posteriormente Neymar aseguró que estaba en condiciones de jugar y que la determinación había sido tomada por el cuerpo técnico. UOL también informó que la decisión correspondió a Cuca y su equipo.

En lo estrictamente deportivo, Santos no consiguió generar la remontada que necesitaba. Palmeiras administró la ventaja conseguida en la ida y mantuvo el cero durante los 90 minutos. La salida de Neymar redujo aún más las alternativas ofensivas del conjunto local, que terminó despidiéndose del torneo sin marcar goles en la serie.

Ahora la atención estará centrada en los resultados de los estudios médicos. Santos debe continuar su calendario en el Brasileirao y también afrontar la Copa Sudamericana, por lo que el tiempo de recuperación de Neymar será determinante para Cuca en las próximas semanas. Además, Lucas Veríssimo y Barreal también terminaron el clásico con problemas físicos, ampliando las dificultades del entrenador para los próximos compromisos.