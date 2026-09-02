El riesgo país argentino volvió este miércoles a ubicarse por debajo de los 500 puntos básicos, un nivel que no registraba desde mediados de agosto. El indicador elaborado por JP Morgan descendía a 496 unidades, mientras los bonos soberanos en dólares operaban con una mejora promedio cercana al 0,3%.

El movimiento coincidió con nuevas señales de respaldo político y económico desde Estados Unidos. Un día antes, el ministro de Economía, Luis Caputo, mantuvo una reunión de aproximadamente 20 minutos con el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, durante la cumbre de ministros de Finanzas y presidentes de bancos centrales del G20 en Asheville, Carolina del Norte. Antes del encuentro, Bessent había destacado las reformas impulsadas por la administración de Javier Milei y habló de una “oportunidad histórica” para la Argentina en el hemisferio occidental.

La coincidencia temporal entre esas declaraciones y la mejora de los títulos argentinos fue destacada por distintos medios y operadores, aunque no permite atribuir la baja del riesgo país a una única causa. En la cotización también intervienen el precio de los bonos soberanos, las tasas internacionales, las expectativas fiscales, la acumulación de reservas y la percepción de riesgo político.

La mejora se produjo, además, en un contexto externo menos favorable para la deuda emergente. Los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos permanecen elevados y la tensión en Medio Oriente volvió a presionar sobre los mercados internacionales y los precios energéticos.

Según los datos relevados durante la mañana, el riesgo país llegó a 496 puntos después de ubicarse el martes alrededor de 504. Reuters señaló que el indicador había alcanzado niveles cercanos a 550 puntos durante la segunda mitad de agosto y que ese mes acumuló una suba del 18,4%. Por otro lado, Infobae destacó que, pese a las fluctuaciones recientes, el indicador registraba una reducción de 73 puntos durante 2026.

Otro factor observado por los inversores es la evolución de las reservas del Banco Central. La nota fuente señala que las reservas internacionales brutas volvieron a superar los US$50.000 millones y que las compras de divisas recuperaron ritmo durante las últimas jornadas.

En el frente cambiario, el dólar oficial se mantenía este miércoles en $1535 para la venta en el Banco Nación. Al mismo tiempo, distintas acciones argentinas operaban con variaciones positivas en Nueva York.

La perforación de los 500 puntos constituye una señal favorable para el costo de financiamiento, aunque el nivel todavía condiciona un regreso sostenido de la Argentina a los mercados internacionales de deuda. Las tasas estadounidenses, las reservas, la actividad económica y el escenario político hacia 2027 continuarán entre los factores observados por los inversores.