Santiago Solari se convirtió en nuevo jugador de Newell's luego de que el club rosarino y Racing lograran destrabar una negociación que había quedado en suspenso por diferencias vinculadas con una cláusula salarial. El delantero ya se entrenó con el plantel dirigido por Frank Darío Kudelka y quedó a disposición del cuerpo técnico.

La operación se realizó mediante un préstamo hasta el 30 de junio de 2027, con cargo y opción de compra, condiciones que fueron confirmadas oficialmente por Newell's. El futbolista también superó los estudios médicos correspondientes antes de firmar su contrato.

Distintos medios informaron que el acuerdo contempla un cargo de aproximadamente 250 mil dólares y una opción cercana a los 2,5 millones por el 80% de los derechos económicos. Esos montos, sin embargo, no fueron especificados en el comunicado institucional y corresponden a información difundida por la prensa.

La transferencia tuvo varios capítulos durante las últimas horas del mercado. Solari llegó a Rosario, participó de un entrenamiento en Bella Vista y, cuando su incorporación parecía encaminada, apareció una diferencia entre las dirigencias.

El punto de discusión estuvo relacionado con el salario que percibiría el futbolista. Según la reconstrucción publicada por ESPN, Racing pretendía establecer una compensación en caso de que Newell's no ejecutara posteriormente la opción de compra y Solari regresara a Avellaneda con un contrato superior.

Por otro lado, TyC Sports informó que el delantero habría aceptado equiparar su remuneración en Rosario con la que percibía en Racing, situación que habría permitido superar esa diferencia. Al tratarse de condiciones contractuales no publicadas oficialmente, este detalle debe considerarse una versión periodística.

El propio jugador confirmó que buscaba un cambio. "Lo mejor era que yo saliera, coincidíamos en eso", explicó en diálogo con SportsCenter Night. Además, sostuvo que ahora pretende concentrarse en recuperar continuidad y disfrutar nuevamente de la competencia.

Solari cierra así una etapa de más de dos temporadas en Racing. Durante ese período fue parte del plantel campeón de la Copa Sudamericana 2024 y la Recopa Sudamericana 2025. TyC Sports contabiliza 107 partidos, 15 goles y 15 asistencias con la camiseta de la Academia.

En este marco, la atención pasa ahora por su posible debut con Newell's. El próximo compromiso será el clásico ante Rosario Central y Kudelka ya cuenta con el delantero dentro del plantel. Su presencia entre los titulares, de todos modos, dependerá de la decisión del entrenador.





