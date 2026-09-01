Un empresario de Venado Tuerto fue detenido en el marco de una investigación por una presunta estafa relacionada con operaciones de compraventa de ganado. La medida se concretó luego de una pesquisa que incluyó análisis bancarios, societarios y comerciales y que derivó en nueve allanamientos simultáneos en distintos puntos de la ciudad.

El hombre fue identificado oficialmente por sus iniciales, R.A.B., y quedó a disposición de la Justicia. La investigación está encabezada por la fiscal adjunta Larisa Barucca, integrante del equipo coordinado por Iván G. Raposo en la Unidad de Delitos contra la Propiedad y Conexos del Ministerio Público de la Acusación de Venado Tuerto.

La atribución realizada por la Fiscalía es provisoria y deberá ser analizada durante las próximas instancias judiciales. Hasta el momento no se difundió públicamente, en las fuentes consultadas, una versión de la defensa sobre los hechos investigados.

Según la hipótesis fiscal, en marzo de 2025 el empresario habría acordado con productores la compra de 360 cabezas de ganado por un monto superior a los 271 millones de pesos. Los animales habrían sido entregados, mientras que los cheques utilizados para pagar la operación posteriormente habrían sido rechazados por falta de fondos.

Ante los reclamos, siempre de acuerdo con la reconstrucción del MPA, se habrían entregado nuevos valores para reemplazar a los anteriores. La investigación sostiene que durante varios meses se utilizaron 37 cheques sin que la obligación pudiera ser cancelada. Estos elementos forman parte de una versión no confirmada judicialmente.

Por otro lado, la Fiscalía investiga una segunda operación que habría tenido lugar en agosto de 2025 y que involucraba otras 200 cabezas de ganado. En ese caso, una de las personas presuntamente afectadas habría entregado cheques por 100 millones de pesos, aunque los animales acordados no habrían sido puestos a su disposición.

Uno de los ejes de la pesquisa fue la reconstrucción de movimientos ganaderos mediante documentación de SENASA y su comparación con datos comerciales y bancarios. Además, los investigadores analizaron numerosas cuentas y cientos de operaciones financieras.

Según indicaron, en una de las cuentas examinadas se detectaron 172 cheques rechazados. De ese total, 159 habrían sido emitidos entre enero y agosto de 2025 por más de 982 millones de pesos. La existencia de esos movimientos forma parte del análisis económico de la causa, aunque por sí sola no determina responsabilidad penal.

Con los elementos reunidos, la Fiscalía solicitó nueve allanamientos en viviendas, oficinas y espacios relacionados con las sociedades bajo investigación. Allí fueron secuestrados documentos, contratos, títulos valores y dispositivos electrónicos que ahora serán peritados.

La causa continuará con el análisis de ese material y las correspondientes audiencias judiciales. Será en ese proceso donde deberán discutirse la hipótesis de la Fiscalía, las pruebas reunidas y los argumentos de la defensa antes de determinar eventuales responsabilidades.