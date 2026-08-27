La Justicia de Venado Tuerto homologó un nuevo procedimiento abreviado en la investigación por explotación de plataformas de apuestas ilegales y condenó a Paola Betiana H. a tres años de prisión de ejecución condicional. La resolución incluyó además el decomiso de más de $13,4 millones y USD 300 secuestrados durante los procedimientos realizados en la causa.

El acuerdo fue alcanzado entre la fiscal Mayra Vuletic y el abogado defensor Fernando Baiguera y posteriormente homologado por la jueza Paula Borrello. Según surge de la resolución difundida por medios regionales, la imputada reconoció los hechos atribuidos, aceptó la calificación legal y desistió de avanzar hacia un juicio oral.

La mujer fue considerada autora material y penalmente responsable de los delitos de organización de juego clandestino y violación de medios de prueba. Se trata del tercer procedimiento abreviado alcanzado dentro del mismo expediente judicial.

Uno de los puntos centrales de la resolución fue el decomiso de $13.482.070 y USD 300 encontrados durante los allanamientos. La suma suele ser presentada como cercana a los $14 millones al incorporar una conversión de la moneda estadounidense.

Además, la Fiscalía comenzó las gestiones para que los fondos puedan ser asignados a una entidad benéfica. Sin embargo, esa alternativa todavía no está confirmada: será la Justicia la que deberá resolver el destino definitivo del dinero y hasta el momento no se informó qué institución podría recibirlo.

Paola Betiana H. permanecía detenida desde el 24 de julio, fecha en la que se concretaron los procedimientos vinculados con esta etapa de la investigación. Al tratarse de una condena de ejecución condicional, Borrello dispuso su inmediata libertad.

Durante los próximos tres años deberá permanecer bajo control de la Agencia de Medidas No Privativas de la Libertad. Entre las condiciones fijadas se encuentran no vincularse con plataformas de juegos de azar que no estén homologadas por la provincia, no mantener contacto ni acercarse a otras personas coimputadas y abstenerse de cometer nuevos delitos.

La investigación tuvo origen en una denuncia presentada por la Caja de Asistencia Social–Lotería de Santa Fe y apunta al funcionamiento de un circuito de apuestas virtuales no autorizadas en Venado Tuerto y otras localidades del sur provincial.

Coberturas anteriores del expediente señalaron que la pesquisa alcanzó también a personas vinculadas con Villa Cañás y Santa Isabel y que otras dos acusadas ya recibieron condenas condicionales mediante acuerdos abreviados.

En este marco, la causa continuará respecto de los aspectos y personas que todavía permanecen bajo investigación. También resta conocer la decisión judicial sobre el destino final del dinero decomisado.