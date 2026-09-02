Independiente atraviesa una fuerte reconfiguración de su plantel en plena competencia. En pocos días concretó la salida de Gabriel Ávalos, cerró la transferencia de Kevin Lomónaco al Elche y avanzó en la operación que llevará a Maximiliano Gutiérrez al Dynamo Moscú. Las negociaciones generan ingresos y permiten cancelar obligaciones pendientes, aunque al mismo tiempo reducen las alternativas del entrenador Jadson Viera.

La transferencia más reciente es la de Lomónaco. El Elche confirmó oficialmente que alcanzó un acuerdo con Independiente y que el defensor firmó contrato hasta junio de 2030. El club español no detalló públicamente las cifras en su comunicado, mientras medios argentinos informaron que la negociación comprendió la venta del 80% de los derechos económicos, con Independiente conservando el 20%.

Sobre la estructura económica existen diferentes precisiones. Doble Amarilla publicó una cifra cercana a 5,5 millones de dólares, aunque señaló que deben computarse deudas relacionadas con Iván Marcone, Red Bull Bragantino y compromisos con el propio jugador. Olé, por su parte, describió el acuerdo como 3 millones de dólares más la cancelación de la deuda correspondiente a Marcone. En consecuencia, el monto neto definitivo para Independiente no fue informado oficialmente.

Otro movimiento importante involucra a Maximiliano Gutiérrez. La operación con Dynamo Moscú fue informada en 7 millones de euros, pero Independiente posee el 50% de sus derechos económicos. Además, mantiene obligaciones relacionadas con los 2 millones de dólares acordados con Huachipato por esa participación. Las estimaciones periodísticas sobre cuánto quedará finalmente en las cuentas del Rojo varían, por lo que ese saldo debe considerarse una versión no confirmada hasta que el club presente los números definitivos.

A estas operaciones se agrega la partida de Ávalos. Olimpia confirmó su contratación el 28 de agosto, con vínculo hasta finales de 2028 y una temporada adicional a opción del club paraguayo.

Desde el aspecto deportivo, Jadson Viera deberá reconstruir sectores importantes del equipo. Lomónaco era una referencia de la defensa y Gutiérrez ofrecía una alternativa ofensiva que había acumulado minutos durante este semestre. Además, Ávalos había sido uno de los delanteros principales del ciclo anterior.

En este marco, aparecen Maxi Meza, Franco Calderón y Ezequiel “Chimy” Ávila entre las alternativas para ganar protagonismo. Independiente también continúa evaluando variantes en ataque.

Las operaciones muestran una conducción que busca transformar activos deportivos en recursos y cancelación de compromisos. Sin embargo, no está acreditado que el objetivo específico sea dejar al club con menor deuda antes de un cambio dirigencial, como plantea la columna original. La consecuencia inmediata sí resulta concreta: Independiente deberá afrontar lo que resta del Clausura con una estructura distinta a la que inició el campeonato.