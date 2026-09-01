El sistema de Registros de la Propiedad del Automotor tendrá modificaciones en Villa Cañás a partir de una reorganización dispuesta por el Ministerio de Justicia de la Nación. La oficina local incorporará las competencias correspondientes a motovehículos, maquinaria agrícola, vial e industrial y créditos prendarios, que hasta ahora aparecían bajo registros diferenciados.

La medida fue establecida mediante la Resolución 411/2026, publicada el lunes 31 de agosto en el Boletín Oficial, como parte del Plan Nacional de Digitalización y Reorganización Integral del Sistema Registral Automotor.

En Villa Cañás funcionaban formalmente el Registro Seccional de la Propiedad del Automotor, identificado como 21036; el Registro de Motovehículos Letra A, número 45030; y el correspondiente a maquinaria agrícola, vial o industrial y créditos prendarios, identificado como 71036.

Con la reorganización, las últimas dos competencias quedarán incorporadas al registro automotor local. La nueva identificación será 21036/45030/71036 y su denominación pasará a ser Registro Seccional de la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios de Villa Cañás.

La modificación no significa el cierre del Registro de Villa Cañás. La localidad forma parte del listado de oficinas alcanzadas por la unificación de competencias y no de las 14 dependencias que fueron suprimidas por el Gobierno nacional.

A nivel nacional, la Resolución 411 contempla la unificación de estructuras que hasta el momento mantenían denominaciones independientes pese a encontrarse bajo la administración de un mismo responsable. Según la normativa, este procedimiento permitirá reducir formalmente 368 Registros Seccionales.

Además, la reorganización alcanza a otras localidades del sur santafesino. En Rufino y Firmat se incorporarán las competencias correspondientes a motovehículos. También habrá modificaciones vinculadas con Firmat y Melincué, mientras que competencias relacionadas con maquinaria de Venado Tuerto serán integradas al registro correspondiente de María Teresa.

Por otro lado, desde este martes 1° de septiembre comenzó a regir la Resolución 412/2026, que modifica el esquema nacional de aranceles registrales.

Uno de los principales cambios es la utilización del Módulo de Registro de la Propiedad del Automotor (MRPA) como referencia para determinar los valores de los distintos trámites. La normativa también agrupa conceptos y reduce en un 40% la cantidad total de cánones existentes.

Ese porcentaje no debe interpretarse como una reducción automática del 40% en el precio de cada trámite. La modificación se refiere a la cantidad de conceptos arancelarios que integran el sistema y a su reorganización en nuevas categorías.

Además, cambió la fórmula para determinar los emolumentos de los encargados de los registros, con un límite mensual establecido en $40 millones.

La aplicación práctica de la reorganización permitirá conocer en las próximas semanas cómo impactará la concentración de competencias en la atención y operatoria cotidiana del Registro de Villa Cañás.