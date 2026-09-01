Kevin Lomónaco dejó oficialmente Independiente y continuará su carrera en el Elche de España. La operación se cerró sobre el final del mercado europeo y contempla la transferencia definitiva del 80% de los derechos económicos del defensor por un monto informado de US$5,5 millones netos por todo concepto.

El club español confirmó la llegada del zaguero argentino y anunció que tendrá contrato hasta junio de 2030. Lomónaco, de 24 años, se incorpora al conjunto de LaLiga después de consolidarse como titular durante su etapa en Avellaneda.

Sin embargo, la estructura económica de la transferencia va más allá de los US$5,5 millones anunciados. Según informó Independiente y reprodujeron distintos medios, el acuerdo también contempla la cancelación de una deuda que el Rojo mantenía con Elche desde la adquisición de Iván Marcone en 2022. Además, la institución de Avellaneda conservará el 20% de los derechos económicos de Lomónaco ante una eventual venta futura.

Sobre los montos existen diferentes precisiones periodísticas. ESPN indicó que la obligación pendiente por Marcone rondaba los US$1,5 millones y sostuvo que, descontada esa cifra, quedarían US$4 millones dentro de la operación. El mismo medio informó que Independiente destinaría aproximadamente US$2,7 millones a cancelar compromisos con Red Bull Bragantino vinculados a la adquisición del propio Lomónaco.

Esas cifras específicas no fueron discriminadas de esa manera en el comunicado institucional, por lo que corresponden a información atribuida a fuentes periodísticas y no a datos oficiales desagregados.

𝐊𝐞𝐯𝐢𝐧 𝐋𝐨𝐦𝐨́𝐧𝐚𝐜𝐨 𝐞𝐬 𝐟𝐫𝐚𝐧𝐣𝐢𝐯𝐞𝐫𝐝𝐞. pic.twitter.com/HoNujK2NOO — Elche Club de Fútbol (@elchecf) September 1, 2026

Por otro lado, Red Bull Bragantino mantiene participación económica vinculada al futbolista. TN señaló que el club brasileño conserva un 25% de los derechos económicos y que también existe una deuda de Independiente por la transferencia anterior del defensor, que incluso derivó en un reclamo ante FIFA.

Lomónaco llegó a Independiente en 2024 y terminó transformándose en uno de los habituales titulares de la defensa. Durante su paso por el club disputó 88 encuentros, convirtió dos goles y aportó dos asistencias. Su rendimiento también lo llevó a una convocatoria de Lionel Scaloni para la Selección Argentina durante 2025, aunque no llegó a disputar partidos oficiales.

Su salida se produce, además, en una etapa de modificaciones importantes dentro del plantel. Independiente también concretó recientemente las partidas de Gabriel Ávalos y Maximiliano Gutiérrez, por lo que el cuerpo técnico deberá reorganizar diferentes sectores del equipo mientras continúa la competencia.

Para Elche, en tanto, la contratación responde a la necesidad de reforzar la defensa después de la salida de David Affengruber al Fulham. El equipo español incorporó a Lomónaco dentro de una serie de movimientos realizados sobre el cierre del mercado.