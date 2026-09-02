Boca Juniors y Vélez Sarsfield protagonizarán este miércoles uno de los principales cruces de los octavos de final de la Copa Argentina. El encuentro comenzará a las 21.15 en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, contará con arbitraje de Sebastián Zunino y será televisado por TyC Sports.

El partido será a eliminación directa y el ganador avanzará a los cuartos de final, instancia en la que ya espera Racing, que consiguió su clasificación luego de vencer 1-0 a Belgrano.

Boca llega después de conseguir un triunfo por 1-0 frente a Lanús por el Torneo Clausura. En la Copa Argentina, el conjunto dirigido por Rodolfo Arruabarrena superó a Gimnasia de Chivilcoy y Sarmiento de Junín para alcanzar los octavos.

La principal novedad del Xeneize pasa por el regreso de Leandro Paredes. El mediocampista sumó minutos contra Lanús y se perfila para recuperar la titularidad. Además, Leandro Lozano y Marco Pellegrino volvieron a estar disponibles luego de superar sus respectivas lesiones.

Sin embargo, Arruabarrena sufrió una baja de último momento. Milton Delgado presentó una molestia muscular durante la práctica del martes y quedó descartado. El diagnóstico preciso todavía presenta diferencias entre las distintas versiones periodísticas, por lo que debe considerarse una versión no confirmada hasta conocerse información oficial del club. Tomás Belmonte aparece como principal alternativa para ocupar su lugar.

En consecuencia, Boca podría formar con Álvaro Montero; Leandro Lozano o Dylan Gorosito, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes, Tomás Belmonte; Sebastián Villa o Alan Velasco, Leonel Flores y Miguel Merentiel.

Por otro lado, Vélez atraviesa el comienzo del Clausura sin derrotas y buscará trasladar esa regularidad al torneo federal. El equipo de Guillermo Barros Schelotto viene de igualar frente a Deportivo Riestra y anteriormente eliminó en Copa Argentina a Deportivo Armenio y Gimnasia y Tiro de Salta.

El Fortín podría salir con Tomás Marchiori; Joaquín García, Thiago Silvero, Lisandro Magallán, Elías Gómez; Rodrigo Aliendro, Lucas Robertone; Matías Pellegrini, Manuel Lanzini, Alex Verón; y Dylan Godoy.

Ambos equipos ya se enfrentaron esta temporada. El 8 de agosto empataron 1-1 en el estadio Tomás Adolfo Ducó, con goles de Diego Valdés para Vélez y Santiago Ascacíbar para Boca. Además, existe un antecedente reciente en esta misma competencia: Vélez eliminó al Xeneize por 4-3 en las semifinales de la Copa Argentina 2024.

Desde las 21.15, el Kempes definirá al último integrante de uno de los cruces de cuartos, con Racing aguardando por el vencedor.