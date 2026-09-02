River mantiene abierto el mercado de pases y comenzó a negociar por Francisco Álvarez, marcador central de Argentinos Juniors, mientras analiza utilizar el mecanismo reglamentario que se habilita a partir de la grave lesión sufrida por Giorgio Costantini.

El mediocampista de 20 años sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior y del menisco de la rodilla derecha durante un entrenamiento de la Reserva. Se trata de la segunda lesión importante que atraviesa en poco menos de un año: en septiembre de 2025 había padecido un cuadro similar en la rodilla izquierda y recién había conseguido regresar a la competencia.

La situación deportiva del juvenil permite que River inicie ante la Asociación del Fútbol Argentino un pedido de reemplazo. Sin embargo, el procedimiento no debe considerarse automático: la reglamentación contempla la presentación de los informes correspondientes, la evaluación del Departamento de Medicina Deportiva y una resolución posterior de AFA.

Distintos medios especializados informaron que River podría contar con un margen adicional para contratar a un futbolista del mercado local. En este marco, el principal nombre que aparece es Francisco Álvarez.

El defensor sanjuanino, de 26 años, se consolidó como titular en Argentinos Juniors y ya recibió una primera propuesta del club de Núñez. Según las cifras difundidas, River ofreció 3 millones de dólares por el 50% de los derechos económicos. La dirigencia de Argentinos rechazó ese planteo inicial y pretende aproximadamente 6 millones por un porcentaje mayor de la ficha.

Las conversaciones continúan y todavía no existe acuerdo entre los clubes. Por otro lado, la situación de Lautaro Rivero también podría influir en la decisión final. Olé informó que la incorporación de otro marcador central quedaría principalmente vinculada a una posible salida del defensor, mientras otras coberturas sostienen que River avanzará igualmente en la negociación.

Lucas Martínez Quarta, en tanto, permanecerá en el plantel al menos hasta fin de año. A esto se agrega la situación física de Tobías Ramírez, quien continúa con dificultades para recuperar continuidad.

Álvarez surgió de San Martín de San Juan y posteriormente pasó por Talleres, Patronato y Barracas Central antes de llegar a Argentinos Juniors en 2024. Además de su función defensiva, registra presencia frecuente en pelota parada y suma 13 goles en Primera División.

Las próximas jornadas serán determinantes. River deberá definir si formaliza el pedido de reemplazo ante AFA y, paralelamente, acercar posiciones con Argentinos Juniors si pretende transformar el interés por Álvarez en una transferencia.