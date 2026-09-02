El Torneo Clausura 2026 todavía transita su primera parte, pero seis de los entrenadores que comenzaron la competencia ya dejaron sus cargos. Walter Zunino, Gustavo Quinteros, Israel Damonte, Eduardo Coudet, Jorge Sampaoli y Néstor Gorosito integran una lista que expone otra vez la escasa estabilidad de los bancos de suplentes del fútbol argentino.

El primer cambio se produjo en Platense. Walter Zunino acordó su salida el 4 de agosto, después de la goleada 4-0 sufrida como local frente a Talleres por la tercera fecha. El Calamar había conseguido apenas un punto sobre nueve posibles y la dirigencia decidió iniciar otro proceso, con Martín Palermo como nuevo entrenador.

Nueve días después fue el turno de Gustavo Quinteros. Independiente había iniciado el Clausura con dos victorias, pero las derrotas posteriores y, especialmente, el 4-0 sufrido frente a Atlético Tucumán por la Copa Argentina terminaron acelerando la decisión de los dirigentes. Quinteros fue despedido y Jadson Viera asumió como reemplazante.

El 27 de agosto se produjeron otros dos movimientos. Israel Damonte terminó su etapa en Aldosivi después de la eliminación ante Independiente Rivadavia por Copa Argentina y con el equipo comprometido en la lucha por la permanencia. Mariano Felices quedó interinamente al frente del plantel.

Ese mismo día Eduardo Coudet anunció su renuncia en River. El entrenador había llegado en marzo tras la salida de Marcelo Gallardo y alcanzó la final del Apertura, pero el segundo semestre modificó el escenario. La eliminación ante Aldosivi en Copa Argentina, una extensa racha negativa en el Clausura y la caída frente a Independiente Santa Fe en la Copa Sudamericana marcaron el cierre de un ciclo de 27 partidos. Leonardo Ponzio tomó la conducción de manera interina.

La siguiente salida fue la de Jorge Sampaoli. Talleres confirmó su desvinculación después del empate sin goles ante Central Córdoba. En siete fechas, el conjunto cordobés consiguió cinco puntos producto de un triunfo, dos empates y cuatro derrotas. La dirigencia contrató posteriormente a Omar De Felippe, que asumió para afrontar la continuidad del torneo.

Finalmente, San Lorenzo cerró el ciclo de Néstor Gorosito después de perder 1-0 frente a Instituto en Alta Córdoba. El Ciclón acumulaba siete puntos en siete jornadas, con dos victorias, un empate y cuatro derrotas. Tras una reunión con la conducción del club se resolvió finalizar el vínculo

Con buena parte del campeonato todavía por disputarse, seis clubes ya modificaron su conducción técnica. La evolución de los resultados determinará si la lista se detiene o incorpora nuevos nombres durante las próximas fechas.