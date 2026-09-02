Las principales ligas europeas cerraron su mercado de pases para la temporada 2026/27 con una sucesión de operaciones de alto impacto económico y con la Premier League nuevamente como principal protagonista. El movimiento que terminó encabezando la ventana fue el traspaso de Enzo Fernández desde Chelsea al Manchester City.

El mediocampista argentino fue adquirido por £125 millones, equivalentes a unos €145 millones de acuerdo con las cifras difundidas por medios europeos. La operación igualó el récord de transferencias del fútbol británico y significó, además, que Fernández fuera transferido por una cifra superior a los £100 millones por segunda vez en su carrera.

Manchester City ya había realizado otra de las grandes inversiones del mercado. El club incorporó a Elliot Anderson desde Nottingham Forest por £116 millones y terminó la ventana como el equipo de mayor gasto de la Premier, con aproximadamente £458 millones invertidos en refuerzos.

Chelsea también tuvo participación directa entre las operaciones más importantes. Antes de desprenderse de Enzo, había contratado a Morgan Rogers desde Aston Villa por £117 millones. Además, sobre el cierre sumó al arquero argentino Emiliano "Dibu" Martínez, procedente del mismo club, por aproximadamente £7,5 millones.

Por otro lado, el Real Madrid realizó la principal inversión del fútbol español. Yan Diomande, extremo marfileño de 19 años, llegó desde RB Leipzig por €125 millones fijos más otros €15 millones sujetos al cumplimiento de objetivos, según publicó AS.

Tottenham también modificó su mediocampo con la incorporación de Sandro Tonali. El italiano dejó Newcastle en una operación de £92,5 millones que podría alcanzar los £100 millones mediante variables. Arsenal, en tanto, se quedó con otro referente del Newcastle: Bruno Guimarães fue transferido por £75 millones.

Barcelona también tuvo protagonismo. Anthony Gordon llegó desde Newcastle por €70 millones más €10 millones en bonus, mientras que Rodri dejó Manchester City y firmó con el conjunto catalán en una operación informada en €70 millones.

Los movimientos consolidaron el predominio financiero del fútbol inglés. Solamente los clubes de la Premier gastaron alrededor de £3.460 millones, una nueva marca para una ventana de verano.

Con las principales ventanas ya cerradas, los planteles quedaron definidos para una temporada en la que varios candidatos reformularon sectores completos de sus equipos. Más allá de los nombres, las cifras volvieron a mostrar la distancia económica que mantiene la Premier respecto del resto de las grandes ligas europeas.