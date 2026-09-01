Tres camiones estuvieron involucrados durante la noche del lunes en un siniestro vial ocurrido sobre la Ruta Provincial 18, en el tramo comprendido entre las localidades de Acebal y Pavón Arriba. Como consecuencia del impacto, uno de los conductores debió ser trasladado a un centro de salud de Rosario.

El episodio se registró a la altura del kilómetro 27,5 de la ruta, aproximadamente a tres kilómetros del acceso a Acebal. Las circunstancias en las que se produjo la colisión todavía son materia de investigación y hasta el momento no fueron difundidos detalles oficiales sobre la mecánica del hecho.

Según la información publicada inicialmente por el medio local Aire Libre y posteriormente reproducida por Región 360, uno de los camioneros fue derivado al Hospital Provincial de Rosario para recibir atención médica.

Por el momento no se informó oficialmente cuál es su estado de salud ni el tipo de lesiones que sufrió. Tampoco trascendieron las identidades de los tres conductores involucrados ni se precisó si los otros dos camioneros necesitaron asistencia médica.

El choque provocó importantes complicaciones para la circulación sobre la Ruta Provincial 18. Durante la madrugada, el tránsito permaneció completamente interrumpido mientras se desarrollaban las tareas necesarias para retirar los vehículos de gran porte.

Además, los equipos que intervinieron realizaron trabajos de limpieza sobre la calzada antes de habilitar nuevamente el corredor. Según indicaron las fuentes consultadas por el medio que dio a conocer el episodio, la circulación quedó normalizada durante las primeras horas de la mañana de este martes 1 de septiembre.

Hasta ahora no fueron informadas las características de los camiones, las cargas que transportaban ni los sentidos de circulación que llevaba cada unidad antes del impacto. Tampoco se difundieron resultados de peritajes que permitan establecer cómo comenzó la secuencia.

En este marco, cualquier explicación sobre una eventual maniobra, responsabilidad de alguno de los conductores o incidencia de las condiciones de la ruta debe ser considerada una versión no confirmada mientras no exista información oficial.

El episodio ocurrió un día después de otro siniestro registrado en la región, esta vez sobre la Ruta Provincial 90, a la altura de Alcorta, donde un ciclista murió en un choque que involucró a dos camiones.

La investigación deberá determinar ahora la mecánica de la colisión ocurrida sobre la Ruta 18. También se aguarda información oficial sobre la evolución del camionero trasladado a Rosario y eventuales novedades respecto de los restantes involucrados.