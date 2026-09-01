El Gobierno nacional puso en vigencia desde este martes 1° de septiembre nuevos cuadros tarifarios para los servicios de electricidad y gas natural. Según la información oficial, el impacto promedio será de 1,75% en las facturas eléctricas de Edenor y Edesur y de 1,40% en las de gas natural.

La diferencia territorial es importante: el incremento informado para la electricidad corresponde exclusivamente al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), donde el Estado nacional tiene competencia sobre Edenor y Edesur. Por lo tanto, ese 1,75% no debe trasladarse automáticamente a las tarifas eléctricas de Santa Fe ni de otras provincias.

En cambio, las disposiciones correspondientes al gas natural tienen alcance nacional y abarcan a las distribuidoras reguladas por el organismo federal.

Las medidas fueron instrumentadas mediante resoluciones de la Secretaría de Energía y del Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (ENReGE), publicadas en el Boletín Oficial.

Además de los nuevos cuadros, el Ejecutivo modificó las condiciones del régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF). Para septiembre, el consumo base de electricidad alcanzado por la bonificación quedó establecido en 200 kWh mensuales para los hogares beneficiarios.

El cronograma original preveía reducir ese límite a 150 kWh. Sin embargo, el Gobierno decidió establecerlo en 200 kWh argumentando que la evolución de los costos internacionales de la energía podría haber provocado un impacto mayor sobre las facturas.

En electricidad, los beneficiarios del SEF tendrán una bonificación extraordinaria del 25%, que se adiciona al descuento general previsto en el régimen.

En el caso del gas natural existe una diferencia entre la información difundida públicamente y el texto normativo. Mientras la comunicación oficial informó una bonificación extraordinaria del 24,5%, la Resolución 223/2026 publicada en el Boletín Oficial establece específicamente un 24,25%. Por tratarse de la norma vigente, este último porcentaje es el que corresponde tomar como referencia.

Desde el Ministerio de Economía señalaron que la actualización forma parte del proceso de corrección de los precios relativos y de la reestructuración de los subsidios energéticos.

Por otro lado, los porcentajes de 1,75% y 1,40% representan variaciones promedio estimadas sobre las facturas. El impacto final para cada usuario puede variar según categoría, nivel de consumo, distribuidora, condición frente a los subsidios e impuestos incluidos en la boleta.

El Gobierno destacó que los incrementos quedan por debajo del 2,1% de inflación registrado en julio, último dato oficial disponible al momento de anunciarse las medidas.

Los nuevos valores comenzaron a regir el 1° de septiembre y se aplicarán en las facturaciones correspondientes al período, de acuerdo con las condiciones particulares de cada servicio y distribuidora.