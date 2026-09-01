Bomberos extinguieron un incendio de cañaveral en zona rural

Los Bomberos Voluntarios de Villa Cañás intervinieron este martes en un incendio registrado en un cañaveral ubicado en zona rural, a la vera de la ruta 94. Tres dotaciones trabajaron en el lugar para controlar el avance del fuego.
Villa Cañás01/09/2026 Lorena Acosta

Según informó el Departamento de Prensa y Difusión de Bomberos de Villa Cañás, la alerta fue recibida cerca de las 13:30, tras el aviso de un incendio en un sector de cañaveral situado sobre un camino rural paralelo a la ruta provincial 94.

Al arribar al lugar, los equipos constataron que el fuego se encontraba en libre propagación sobre una franja del cañaveral. Ante esta situación, el personal comenzó con las tareas de ataque y extinción para detener el avance de las llamas.

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El operativo estuvo a cargo de tres dotaciones de bomberos, que trabajaron de manera coordinada hasta lograr controlar el foco ígneo y evitar que se extendiera hacia sectores cercanos.

Una vez finalizadas las tareas de extinción, se realizó una inspección del área afectada para verificar que no quedaran puntos calientes ni nuevos focos activos. Luego de confirmar la extinción total del incendio, las unidades regresaron al cuartel sin registrarse mayores novedades.

Desde Bomberos destacaron el trabajo realizado por las dotaciones intervinientes ante una situación que requirió una rápida respuesta debido a las características del lugar y la posibilidad de propagación del fuego.

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