El Gobierno nacional busca reactivar durante la segunda quincena de septiembre el debate por la reforma electoral en el Senado, luego de una nueva reunión de la mesa política encabezada este martes por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. Dentro del oficialismo mencionan el 15 de septiembre como fecha prevista para volver a discutir el proyecto en comisión, aunque esa convocatoria todavía no aparece formalizada públicamente por la Cámara alta.

La iniciativa ya se encuentra en el Congreso. El registro oficial del Senado identifica el expediente PE-102/26-PL como “Proyecto de Ley de Reforma Electoral Integral” y confirma que fue girado a la Comisión de Asuntos Constitucionales. Entre los puntos que el oficialismo pretende discutir aparece la eliminación definitiva de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias, además de modificaciones vinculadas con los partidos políticos y su financiamiento.

La fecha del 15 de septiembre fue señalada por fuentes gubernamentales citadas por Infobae. Por ese motivo, hasta que exista una convocatoria parlamentaria formal, debe considerarse una fecha prevista por el oficialismo y no una confirmación definitiva del Senado. Patricia Bullrich había anticipado previamente que el debate sería retomado durante septiembre.

Uno de los puntos centrales es el futuro de las PASO. Desde el Gobierno sostienen que el sistema genera un costo público para resolver internas partidarias y plantean devolver a cada fuerza política mayores facultades para seleccionar candidatos. Por otro lado, sectores de la UCR y el PRO expresaron diferencias con la eliminación de las primarias y con otras alternativas analizadas durante las negociaciones.

La discusión también incluye Ficha Limpia. Legisladores aliados habían reclamado que esa iniciativa volviera a comisión y Bullrich respondió proponiendo retomar un tratamiento más amplio de la reforma política. TN informó que el oficialismo pretende abordar en ese marco cambios sobre las PASO, financiamiento político, requisitos de los partidos y otros aspectos de la normativa electoral.

El principal obstáculo continúa siendo parlamentario. Las modificaciones electorales requieren mayoría absoluta de la totalidad de los integrantes de cada cámara: 37 votos en el Senado y 129 en Diputados. La Libertad Avanza necesita, por lo tanto, acuerdos con bloques aliados y fuerzas provinciales para convertir el proyecto en ley.

En este marco, la mesa política analizó la estrategia legislativa para las próximas semanas. El comienzo de la discusión el 15 de septiembre es, por ahora, el objetivo planteado desde el Ejecutivo. La posibilidad de avanzar posteriormente hacia un dictamen dependerá de las negociaciones y de los cambios que el oficialismo acepte incorporar para reunir los votos necesarios.