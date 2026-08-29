Las Leonas volvieron a consagrarse campeonas del mundo. El seleccionado argentino femenino de hockey derrotó este sábado a Países Bajos por 3-1 en los shoot-outs, luego de igualar 1-1 durante el tiempo reglamentario de la final disputada en el Wagener Hockey Stadium de Amstelveen.

El equipo dirigido por Fernando Ferrara consiguió así el tercer título mundial de su historia, después de las consagraciones logradas en Perth 2002 y Rosario 2010. Además, Argentina completó el torneo sin derrotas y terminó con 16 años de espera desde su última Copa del Mundo.

La definición llegó después de un partido cerrado. Países Bajos abrió el marcador sobre el cierre del segundo cuarto mediante Yibbi Jansen, quien aprovechó un córner corto para establecer el 1-0.

Argentina incrementó su presión durante la segunda mitad y acumuló distintas oportunidades de córner corto. El empate llegó cuando restaban seis minutos para el cierre: María José Granatto desvió la bocha dentro del área después del séptimo córner argentino y estableció el 1-1 que llevó la final a los shoot-outs.

En la definición, Cristina Cosentino volvió a tener un papel determinante. Países Bajos no pudo convertir su primera ejecución y Victoria Granatto abrió el marcador para Argentina. Posteriormente, Cosentino neutralizó otro intento neerlandés y Brisa Bruggesser colocó el 2-0.

Marijn Veen convirtió para el seleccionado local. Zoe Díaz también logró superar a la arquera neerlandesa, aunque la acción fue revisada y posteriormente anulada debido a una infracción en la ejecución.

Cosentino volvió a responder frente a Freeke Moes y dejó a Argentina a una conversión del título. Sofía Cairo tomó la siguiente ejecución, superó a la arquera Anne Veenendaal y estableció el 3-1 definitivo.

La consagración también interrumpió la serie de tres Mundiales consecutivos ganados por Países Bajos. El seleccionado neerlandés llegaba como campeón defensor y vigente campeón olímpico.

Argentina construyó su campaña desde el empate 1-1 ante Estados Unidos en el debut. Luego venció 3-2 a Alemania y 2-0 a Escocia. En la segunda fase superó 3-0 a España e igualó 0-0 frente a Bélgica, mientras que en semifinales derrotó 1-0 a Australia.

Con esta tercera estrella, Las Leonas vuelven a ubicarse en lo más alto del hockey internacional y quedan como el segundo seleccionado con más Copas del Mundo femeninas, detrás de Países Bajos.