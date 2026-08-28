El Torneo Clausura 2026 pondrá en marcha este viernes 28 de agosto su séptima fecha, una jornada que se extenderá durante cuatro días y tendrá 15 encuentros. Boca será protagonista en el cierre del primer día, mientras que River afrontará el domingo su primer compromiso después de la salida de Eduardo Coudet y la llegada interina de Leonardo Ponzio.

La programación comenzará a las 19 con Unión y Sarmiento, que se enfrentarán en el interzonal. Luego, desde las 21.30, Boca recibirá a Lanús en La Bombonera por la Zona A. El encuentro marcará además el regreso del equipo de Rodolfo Arruabarrena a su estadio después de varias presentaciones como local fuera de Brandsen 805.

El Xeneize llega después del empate 1-1 frente a Racing y necesita volver al triunfo para mejorar su ubicación en la zona de clasificación a los playoffs. Lanús, por otro lado, también viene de igualar 1-1, en su caso frente a Argentinos Juniors. El partido tendrá a Pablo Dóvalo como árbitro y será televisado por TNT Sports.

El sábado se disputarán cinco encuentros. Deportivo Riestra recibirá a Vélez desde las 14.45; Rosario Central enfrentará a Gimnasia a las 17; Huracán jugará con Estudiantes de Río Cuarto a las 19; y a las 21.30 se desarrollarán Talleres-Central Córdoba y Atlético Tucumán-Belgrano.

El domingo, en tanto, el foco estará puesto en el Florencio Sola. Desde las 15, Banfield recibirá a River en el inicio del interinato de Leonardo Ponzio. El exmediocampista tomó el plantel luego de la renuncia de Coudet, producida después de la eliminación frente a Independiente Santa Fe por la Copa Sudamericana.

River atraviesa además una situación comprometida en la Zona B y necesita comenzar a sumar para recuperar terreno. En este marco, el encuentro en Banfield tendrá público visitante. La jornada dominical continuará con Argentinos-Aldosivi a las 17, Independiente-Gimnasia de Mendoza a las 19.15 e Independiente Rivadavia-Racing a las 21.30.

Finalmente, el lunes se cerrará la fecha con Defensa y Justicia-Platense y Estudiantes-Newell’s, ambos desde las 19. A las 21.15 jugarán Tigre-Barracas Central e Instituto-San Lorenzo.

La séptima fecha comienza a marcar una etapa en la que cada punto empieza a tener incidencia en la pelea por los playoffs. Además, para River representa el comienzo de un nuevo ciclo deportivo, mientras que Boca buscará cortar una serie de empates y acercarse a los primeros puestos.