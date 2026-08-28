Yanina Calamari, jueza de Faltas de Villa Cañás, pasó por los estudios de FM Sonic y brindó detalles sobre el funcionamiento del área, los controles de tránsito y las infracciones que con mayor frecuencia llegan al Juzgado. Durante la entrevista también abordó la utilización del sistema de monitoreo, los operativos conjuntos y las acciones de educación vial que se desarrollan en la ciudad.

Uno de los primeros puntos que aclaró fue el procedimiento ante una infracción. Según explicó, son los inspectores de tránsito quienes labran las actas en la vía pública. Una vez incorporadas al sistema, llegan al Juzgado de Faltas, donde se analiza cada situación y se determina cómo continúa el trámite.

Calamari indicó que actualmente existen 11 inspectores trabajando en la ciudad y que se organizan turnos durante las 24 horas. Además, señaló que mantienen comunicación con Guardia Urbana, el Centro de Monitoreo y otras dependencias municipales.

La jueza remarcó que su área no se limita al tránsito. El Juzgado también interviene ante situaciones relacionadas con terrenos sin mantenimiento, disposición de residuos, habilitaciones comerciales, construcciones y otras obligaciones contempladas en las ordenanzas municipales.

En materia vial, mencionó entre las conductas más habituales el estacionamiento indebido, la falta de casco, la circulación en contramano y distintas maniobras que se realizan sin respetar la señalización. También insistió en el uso del cinturón de seguridad, la luz de giro y el respeto de las prioridades de paso.

“Hay un marcado desacato a la normativa”, sostuvo Calamari al describir parte de las situaciones que observa diariamente. La expresión corresponde a su evaluación como funcionaria y durante la entrevista no se presentaron estadísticas que permitan cuantificar ese comportamiento.

Otro punto fue la finalidad de las sanciones. Calamari rechazó que exista una instrucción destinada a utilizar las multas como mecanismo recaudatorio. Según afirmó, en sus 21 años de trabajo nunca recibió una orden de un intendente para incrementar la recaudación mediante infracciones y señaló que el criterio aplicado apunta inicialmente a la educación y corrección de determinadas conductas.

Además, explicó que las cámaras del sistema de monitoreo no funcionan como dispositivos de fotomultas. Cuando los operadores detectan una situación irregular pueden comunicarla a los inspectores, quienes deben acudir al lugar y constatarla. Las grabaciones, agregó, también pueden utilizarse posteriormente como elemento probatorio.

La entrevista también abordó las políticas preventivas. Días atrás, alumnos de sexto y séptimo grado participaron en Villa Cañás de la jornada “Hacete Ver”, organizada junto a la Agencia Provincial de Seguridad Vial y el Ministerio de Educación.

De cara a las próximas semanas, Calamari adelantó que trabajan en una nueva actividad vinculada específicamente a motocicletas, prevista para fines de septiembre.