El concejal Guillermo Poli tuvo participación en distintos expedientes tratados durante la sesión ordinaria número 676 del Concejo Municipal de Villa Cañás, con planteos vinculados a la venta ambulante, obras de pavimentación, infraestructura urbana y el programa municipal de terrenos para viviendas.

Uno de los principales temas fue la nueva regulación para los vendedores ambulantes. Poli explicó que el proyecto inicialmente analizado contemplaba una prohibición más amplia de la actividad, pero que luego de reuniones entre concejales y representantes del Departamento Ejecutivo se avanzó con otro esquema.

La nueva modalidad establece que la SISA será cobrada por el Municipio de lunes a viernes, entre las 7 y las 13. Los vendedores ambulantes, en tanto, podrán desarrollar su actividad de lunes a viernes entre las 8 y las 19, quedando excluidos sábados y domingos.

Poli también pidió modificar la redacción de uno de los artículos para dejar establecido que el Departamento Ejecutivo Municipal podrá requerir el concurso de la fuerza pública para garantizar el cumplimiento de la normativa.

“Más allá que cambiemos o prohibamos, si no hay controles, cualquier ordenanza que nosotros hagamos no va a tener efecto positivo”, expresó el concejal.

Otro de los asuntos abordados fue un proyecto de pavimentación. Poli manifestó su acompañamiento a la obra, aunque solicitó al Ejecutivo información sobre el costo actualizado y el valor de la unidad utilizada para calcular el monto que deberán afrontar los frentistas.

El concejal consideró necesario contar con esos datos para poder estimar cuánto corresponderá pagar por cada propiedad alcanzada.

Además, presentó una minuta solicitando la reparación de la garita ubicada sobre avenida 51, frente a la Escuela Nº 6422.

Según explicó, los laterales de la estructura se encuentran deteriorados y recibió comentarios de personas que utilizan habitualmente ese espacio. Poli propuso evaluar materiales antivandálicos o de mayor durabilidad para recuperar su función de protección frente al viento, el frío y la lluvia.

Otro punto estuvo relacionado con la Ordenanza 1328/23 y el programa Primer Terreno para la Construcción de Vivienda Propia.

Poli pidió al Ejecutivo información actualizada sobre los terrenos adjudicados y el grado de cumplimiento de los plazos previstos para construir las viviendas.

La normativa establece diferentes períodos según cada etapa del programa y contempla que, una vez vencidos, la construcción debe estar finalizada o registrar al menos un 70% de avance. También prevé mecanismos de desadjudicación y la posibilidad de revisar situaciones excepcionales mediante una comisión de seguimiento.

El objetivo del pedido, explicó el concejal, es conocer cuántos terrenos están actualmente alcanzados por esas condiciones y convocar a la comisión correspondiente para analizar cada caso.

Poli planteó que ese ámbito podría evaluar tanto posibles recuperaciones de terrenos como excepciones cuando existan circunstancias particulares debidamente justificadas.

De esta manera, sus intervenciones durante la sesión estuvieron concentradas en el seguimiento de normas ya existentes, la aplicación efectiva de controles y pedidos de información al Departamento Ejecutivo Municipal.