Alan Velasco vuelve a quedar frente a una posibilidad importante dentro de Boca. La lesión de Tomás Aranda, quien sufrió una fractura de peroné derecho y estará varios meses fuera de las canchas, obligó a Rodolfo Arruabarrena a modificar su estructura ofensiva y el ex Independiente aparece entre los principales candidatos para ocupar ese lugar.

El primer examen será este viernes, cuando el Xeneize reciba a Lanús desde las 21.30 en La Bombonera por la séptima fecha del Torneo Clausura. Velasco integra la lista de convocados y diferentes medios lo incluyen dentro de la formación probable. Sin embargo, hasta el momento el once inicial no fue anunciado oficialmente, por lo que su presencia desde el comienzo debe considerarse una versión no confirmada.

La situación deportiva encuentra al mediocampista en un momento diferente al de sus primeros meses en el club. Boca lo contrató en enero de 2025 y, según ESPN, desembolsó 10 millones de dólares por el 90% de su pase procedente de Dallas. La magnitud de aquella operación hizo que buena parte de la atención estuviera puesta desde el inicio sobre su rendimiento.

Velasco tuvo una adaptación irregular y demoró varios meses en convertir su primer gol. Además, el penal fallado frente a Alianza Lima durante la Copa Libertadores quedó entre los episodios que marcaron su primera etapa. Con el paso del tiempo fue sumando continuidad, aunque sin establecerse de manera permanente en el equipo titular.

El escenario comenzó a modificarse con el segundo ciclo de Arruabarrena. Según la cobertura de ESPN, Velasco elevó su rendimiento y aparece como la alternativa que menos modificaciones posicionales requiere para cubrir la ausencia de Aranda. El entrenador también dispone de otras posibilidades, entre ellas Carlos Palacios y modificaciones de esquema con Sebastián Villa y Leonel Flores.

Por otro lado, la lesión de Aranda no sólo genera una modificación para el encuentro frente a Lanús. Boca deberá resolver cómo reemplazar durante los próximos meses a un futbolista que había ganado protagonismo dentro de la estructura del entrenador. El cuerpo técnico también decidió incorporar a los entrenamientos de Primera al juvenil Lautaro Bianco, quien juega en posiciones ofensivas similares.

En este marco, el partido ante Lanús puede convertirse en una oportunidad para que Velasco gane continuidad. Boca necesita volver a sumar de a tres en el Clausura y, además, deberá administrar sus futbolistas pensando en los próximos compromisos por Copa Argentina y Copa Sudamericana.