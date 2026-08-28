La concejal Claudia Compañs se refirió durante la última sesión ordinaria del Concejo Municipal de Villa Cañás a dos proyectos relacionados con la infraestructura urbana: una nueva obra de pavimentación y la modificación del sentido de circulación de calles en un sector de la ciudad.

El primero de los expedientes propone declarar de utilidad pública la pavimentación de calle 66, entre 53 y 51, y de calle 51 bis, entre 68 y 66.

Compañs explicó que la iniciativa se encuadra en lo establecido por la Ordenanza 1354/25 y que los vecinos frentistas alcanzados por la obra deberán afrontar el pago correspondiente de acuerdo con la fórmula prevista en esa normativa.

“Es para declarar de utilidad pública la pavimentación de calles urbanas”, explicó la concejal durante su intervención, antes de solicitar el tratamiento sobre tablas y la aprobación del proyecto.

Durante la sesión, la iniciativa recibió el acompañamiento unánime del cuerpo legislativo.

Por otro lado, Compañs presentó los fundamentos de un proyecto para modificar sentidos de circulación en un sector comprendido, de manera general, entre las calles 52 y 58 y entre 65 y 71.

Según indicó, la propuesta surgió a partir de observaciones realizadas tanto por inspectores municipales como por vecinos que viven en esa zona de Villa Cañás.

La concejal señaló que el crecimiento urbano y el aumento del parque automotor generaron nuevas situaciones vinculadas con el tránsito, por lo que consideraron necesario analizar modificaciones en la circulación.

“El pedido de cambio de circulación es justamente para ordenar el tránsito vehicular y reducir los puntos de conflicto”, sostuvo Compañs.

De acuerdo con su explicación, antes de llegar al recinto la propuesta fue analizada durante la mesa preparatoria y se estudió sobre un plano cómo quedaría organizada la circulación.

El objetivo planteado por los autores del proyecto es ordenar el movimiento vehicular y disminuir situaciones de conflicto en las calles alcanzadas. El proyecto también fue aprobado por unanimidad durante la sesión.

Las dos decisiones forman parte de los asuntos tratados durante la sesión ordinaria número 676 del Concejo Municipal, que tuvo una agenda atravesada por obras públicas, tránsito, seguridad vial y diferentes planteos urbanos.

En el caso de los cambios de circulación, quedará ahora la implementación de la nueva organización vial y su correspondiente comunicación a los vecinos. Respecto de la pavimentación, deberán avanzar los procedimientos administrativos previstos para la ejecución y el cobro de la obra.