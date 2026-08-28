Villa Cañás inauguró el jueves 27 de agosto la muestra artística “El Peso Argentino”, una propuesta organizada por la Dirección de Cultura y Educación municipal que reúne numismática, producciones de artistas locales, trabajos vinculados con José de San Martín y una pieza que representará a la ciudad en una muestra itinerante.

La exposición tiene como invitado a Alberto “Berre” Carmana, quien aportó una colección de billetes argentinos de diferentes períodos. La presencia de estas piezas permite recorrer parte de la historia monetaria del país y suma un eje histórico a una propuesta que también incorpora distintas expresiones artísticas.

Además, artistas de Villa Cañás participan con dibujos, imágenes y objetos relacionados con el General Don José de San Martín. La actividad se enmarca en las propuestas culturales impulsadas durante agosto alrededor de la figura del Libertador y busca acercar al público diferentes miradas sobre la historia argentina.

Durante la inauguración también se proyectó “Guayaquil 1822”, un cortometraje realizado por Manuel Taborda, estudiante del Nivel Terciario de la Escuela Normal N° 38. El dato sobre su realización fue informado por la Municipalidad y constituye, fuera de ese comunicado, una versión no confirmada mediante una segunda fuente independiente.

Por otro lado, Susana Barucca presentó una intervención artística realizada sobre una pelota de fútbol, en la que incorporó imágenes y elementos característicos de Villa Cañás. La pieza formará parte de “Arte en Pelotas”, programa del Ente Cultural Santafesino que propone intervenir balones con referencias a la historia, el deporte y la identidad de cada comunidad, para luego integrarlos a una muestra itinerante.

La propuesta permite, de este modo, reunir en un mismo espacio diferentes lenguajes: coleccionismo, dibujo, objetos, producción audiovisual e intervención artística. Desde la Municipalidad señalaron que este tipo de actividades apunta a generar espacios para la difusión del arte local y favorecer el encuentro de vecinos con distintas manifestaciones culturales.

La inauguración se realizó en el Centro Cultural de Villa Cañás. En la previa, desde el área de Cultura se había informado que la exposición permanecería abierta aproximadamente una semana y que también sería visitada por escuelas de la ciudad, con actividades vinculadas al patrimonio histórico y al coleccionismo.

La muestra continuará así como parte de la agenda cultural local, mientras la pelota intervenida por Barucca avanzará luego hacia el circuito previsto por el Ente Cultural Santafesino.