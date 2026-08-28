La concejal Melina Mori presentó durante la sesión ordinaria número 676 del Concejo Municipal de Villa Cañás un proyecto destinado a establecer un régimen de responsabilidad sobre inmuebles abandonados en la ciudad.

La iniciativa busca generar una herramienta específica para intervenir ante propiedades que presenten situaciones prolongadas de abandono y puedan generar inconvenientes relacionados con la salubridad, la seguridad, la falta de cerramiento o el mantenimiento del entorno urbano.

Durante su exposición, Mori explicó que el tema viene siendo planteado desde hace tiempo tanto dentro del Concejo como por integrantes del Departamento Ejecutivo Municipal.

“Hoy no tenemos ninguna ordenanza específica que trate esta cuestión”, señaló la concejal al fundamentar la necesidad de comenzar a trabajar sobre una regulación particular.

Según explicó, el proyecto apunta especialmente a aquellos inmuebles que permanezcan durante períodos prolongados sin mantenimiento y que presenten situaciones consideradas extremas.

Uno de los puntos incluidos en la propuesta es la posibilidad de establecer una sobretasa para determinados inmuebles en estado avanzado de abandono.

Mori aclaró durante su intervención que el objetivo de ese mecanismo no sería simplemente incorporar una nueva carga tributaria para los propietarios, sino generar una herramienta que incentive el cumplimiento de responsabilidades vinculadas con el mantenimiento de las propiedades.

De todos modos, la eventual sobretasa todavía no está aprobada ni vigente. Su alcance, requisitos y forma de aplicación deberán ser discutidos durante el tratamiento legislativo del proyecto.

La concejal también mencionó que durante los últimos años se habrían registrado casos de propiedades abandonadas que posteriormente fueron usurpadas. Se trata de una situación mencionada por Mori durante su exposición, sin que en el debate se hayan presentado estadísticas oficiales sobre la cantidad de casos.

Otro de los aspectos centrales de la propuesta es la creación de un ámbito integrado por representantes del Concejo Municipal y del Departamento Ejecutivo.

La intención, según explicó Mori, es estudiar cada inmueble en forma individual, establecer contacto con su propietario y determinar cuáles son las condiciones que originaron la situación de abandono antes de adoptar una medida.

“Es trabajar sobre un problema que no solo es privado, sino que afecta a cada uno de los vecinos de la ciudad”, expresó.

La iniciativa no fue aprobada de manera definitiva durante la sesión. La propia autora solicitó su pase a comisión para continuar analizando el texto, incorporar modificaciones y buscar acuerdos entre los diferentes integrantes del cuerpo legislativo.

De esta manera, el proyecto abre una nueva discusión dentro del Concejo sobre las herramientas que puede utilizar el Municipio frente a propiedades que permanezcan abandonadas durante períodos prolongados.

El próximo paso será el tratamiento en comisión, donde deberán definirse los criterios para determinar cuándo un inmueble puede considerarse en situación de abandono, las obligaciones de los propietarios y los alcances de una eventual sobretasa.