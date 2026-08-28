Reinaldo “Mostaza” Merlo podría regresar formalmente al fútbol argentino después de más de cuatro años sin dirigir. El experimentado entrenador contó que se encuentra negociando para asumir un nuevo desafío, aunque esta vez su tarea estaría vinculada con la conducción de las divisiones formativas.

En declaraciones a DSports Radio, Merlo explicó que las conversaciones llevan varias instancias. “Tuve tres reuniones con un dirigente de un club grande para dirigir todas las formativas”, señaló.

Según indicó el propio entrenador, todavía falta un encuentro antes de poder considerar cerrado el acuerdo. “Me falta la última y ya está”, sostuvo al referirse al avance de las conversaciones.

Sin embargo, Merlo decidió mantener bajo reserva la identidad de la institución. El DT explicó que todavía no quiere dar el nombre porque la negociación no está terminada y espera que la última reunión permita concretar su incorporación.

Por el momento, no existe confirmación pública del club involucrado. TyC Sports señaló que se trataría de una institución perteneciente al grupo tradicionalmente denominado como los “cinco grandes” del fútbol argentino, aunque ese dato constituye una versión no confirmada, ya que Merlo únicamente habló de un “club grande”.

De concretarse la negociación, sería su primera experiencia oficial dentro de una estructura futbolística desde su salida de Defensores Unidos de Zárate, en mayo de 2022. En aquella etapa había asumido a fines de 2021 y dirigió 14 encuentros, con cinco victorias, cinco empates y cuatro derrotas.

Su última experiencia vinculada a un plantel de Primera División había sido en Colón de Santa Fe. Merlo tomó al equipo durante la campaña del Nacional B de 2014 y formó parte del proceso que terminó con el ascenso.

Además, su trayectoria tiene uno de sus capítulos centrales en Racing, donde obtuvo el Torneo Apertura 2001 y puso fin a una espera de 35 años sin campeonatos locales para la institución de Avellaneda.

También dirigió a River durante la primera mitad del campeonato 1989/90. Merlo estuvo al frente durante las primeras 19 fechas y posteriormente dejó el cargo, que pasó a ocupar Daniel Passarella. El equipo terminó consagrándose campeón bajo la conducción del exdefensor.

En este marco, la atención quedará puesta en la reunión pendiente. Hasta que exista un anuncio del club o del propio entrenador, tanto la identidad de la institución como las condiciones definitivas de su posible incorporación permanecerán sin confirmación oficial.