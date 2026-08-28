La concejal Mariana Molina intervino durante la sesión ordinaria número 676 del Concejo Municipal de Villa Cañás para fundamentar un pedido dirigido a la Dirección Provincial de Vialidad destinado a mejorar las condiciones de señalización en dos sectores de la Ruta Provincial 94.

La iniciativa impulsada desde el bloque UCR alcanza a la denominada Curva de Casillas, ubicada en el kilómetro 27, y a la Curva de García Varela, en el kilómetro 17, sobre el corredor que conecta Villa Cañás con otras localidades de la región.

Molina sostuvo que, si bien considera que actualmente la ruta presenta buenas condiciones generales, resulta necesario reforzar la cartelería preventiva en ambos sectores.

“Creemos que corresponde y que no está de más que se coloque señalización”, manifestó durante su intervención.

El pedido apunta a incorporar o fortalecer señales que adviertan sobre la proximidad de las curvas, las velocidades recomendadas y otras indicaciones destinadas a quienes circulan por esos sectores.

La concejal también hizo referencia a la responsabilidad individual de los conductores y planteó la necesidad de respetar las velocidades permitidas, evitar distracciones y no utilizar el teléfono celular al conducir.

El planteo legislativo se produce después de diferentes episodios registrados durante los últimos meses en la Ruta Provincial 94.

En junio, cuatro personas murieron en un choque frontal ocurrido a la altura de la Curva de García Varela. Más recientemente, durante agosto, se produjeron otros siniestros tanto en ese sector como en inmediaciones de la Curva de Casilla.

La minuta presentada por el bloque UCR fue aprobada por unanimidad durante la sesión y será elevada a la Dirección Provincial de Vialidad para solicitar la intervención del organismo.

Por otro lado, Molina también se refirió durante la jornada al proyecto relacionado con la regulación de la venta ambulante en Villa Cañás.

La concejal explicó que la iniciativa viene siendo analizada tanto por integrantes del cuerpo legislativo como por representantes del Departamento Ejecutivo Municipal y señaló que todavía existen aspectos que deben ser revisados.

Según manifestó, durante la mesa preparatoria se analizaron posibles modificaciones y agregados al texto remitido por Intendencia. Por ese motivo solicitó que el expediente continuara siendo debatido antes de una definición definitiva.

El proyecto fue enviado a comisión, donde los concejales continuarán trabajando sobre la redacción y los alcances de la regulación.

De esta manera, la intervención de Molina durante la sesión 676 estuvo centrada en dos temas diferentes: avanzar en una nueva normativa para la venta ambulante y solicitar medidas preventivas sobre dos sectores de la Ruta Provincial 94 con antecedentes recientes de siniestros viales.