La Municipalidad de Villa Cañás continúa con trabajos de mantenimiento de la red vial urbana y rural. Según informó el Ejecutivo local, durante las últimas jornadas se realizaron tareas de mejoramiento y colocación de piedras en diferentes calles de Barrio Norte, mientras que cuadrillas municipales también intervienen distintos caminos rurales.

Los trabajos están a cargo de la Secretaría de Servicios Públicos y tienen como objetivo mejorar las condiciones de transitabilidad en sectores de la ciudad que cuentan con calles de mejorado.

En Barrio Norte, el Municipio indicó que se realizaron tareas de acondicionamiento y colocación de piedras. Sin embargo, en la información difundida no se precisaron las calles alcanzadas, la cantidad de cuadras intervenidas ni el volumen de material utilizado.

Además, los equipos municipales avanzan con tareas sobre caminos rurales del distrito de Villa Cañás. En estos sectores se llevan adelante trabajos de acondicionamiento y recuperación de la calzada con el propósito de facilitar la circulación y mantener los accesos hacia las áreas productivas.

La conservación de estos caminos tiene incidencia directa tanto para productores como para transportistas y familias que utilizan diariamente la red vial rural para conectarse con la ciudad.

Las intervenciones forman parte de una serie de trabajos que el Municipio viene desarrollando durante 2026. El 25 de junio, por ejemplo, la Municipalidad había informado tareas similares de mantenimiento y colocación de piedras en Barrio Sur, junto con intervenciones simultáneas sobre caminos rurales.

Anteriormente, el 6 de mayo se habían realizado trabajos de mantenimiento, nivelación y colocación de piedras en distintas calles de tierra de la ciudad. También hubo intervenciones durante marzo y enero en diferentes sectores urbanos.

Por otro lado, Villa Cañás desarrolla obras dentro del Programa Caminos Productivos. En abril comenzó el ripiado de cinco kilómetros del camino que comunica la ciudad con el Balneario Municipal “Virginia L. de Díaz”, mediante un acuerdo con el Gobierno de Santa Fe.

En este marco, el Municipio sostiene que el mantenimiento debe realizarse de manera periódica para responder a las necesidades tanto de los barrios como del sector rural.

El comunicado difundido sobre las tareas actuales no establece un plazo para finalizar los trabajos ni informa cuáles serán los próximos sectores alcanzados.