Valentín Barco tuvo un estreno oficial con protagonismo en Chelsea. El futbolista argentino fue titular este jueves en la victoria 2-0 frente a Luton Town, en Stamford Bridge, por la segunda ronda de la Carabao Cup, y recibió posteriormente el reconocimiento público del entrenador Xabi Alonso.

El exjugador de Boca y Strasbourg comenzó el partido ubicado en el mediocampo y completó los 90 minutos. Chelsea encontró la ventaja durante el segundo tiempo mediante Danny Welbeck, quien marcó de cabeza después de un centro de Malo Gusto. El resultado quedó definido posteriormente por un gol en contra de Hakeem Odoffin luego de una acción encabezada por Estêvão.

Barco tuvo participación directa en la construcción del segundo tanto. Recuperó la pelota en la mitad de la cancha y buscó a Cole Palmer, quien posteriormente habilitó a Estêvão para la jugada que terminó en el 2-0. El sitio oficial de Chelsea destacó esa intervención al repasar el desempeño de los futbolistas que debutaron durante la jornada.

Sus números también marcaron una presencia constante en la circulación. El argentino registró 116 contactos con la pelota y completó 97 de los 104 pases que intentó. Además, diferentes registros del encuentro le adjudicaron siete recuperaciones y tres duelos terrestres ganados sobre cuatro disputados.

Una vez terminado el encuentro, Alonso se refirió específicamente al argentino.

“Valentín tuvo una actuación impresionante”, señaló el entrenador, quien además destacó su dinamismo, manejo de pelota y lectura de las situaciones que se presentaron en el mediocampo.

Por otro lado, Barco recibió silbidos durante distintos momentos de su presentación. Medios británicos señalaron que las manifestaciones provinieron principalmente de los seguidores visitantes y vincularon la reacción con su participación en los incidentes posteriores a la semifinal entre Argentina e Inglaterra en el Mundial 2026. Esa relación constituye una interpretación periodística y no una explicación oficial de los aficionados presentes.

El rendimiento del argentino también aparece en medio de las versiones sobre una posible salida de Enzo Fernández de Chelsea. Sin embargo, que Barco pueda transformarse en su reemplazante todavía es una posibilidad y no una decisión anunciada por Alonso.

En este marco, el debut le permitió al futbolista argentino sumar una alternativa dentro de un mediocampo que podría sufrir modificaciones antes del cierre del mercado. Chelsea, mientras tanto, avanzó a la tercera ronda de la Carabao Cup, instancia en la que enfrentará a Leeds United