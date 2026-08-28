El concejal Guillermo Gallo repasó en Mano a Mano los principales temas abordados durante la última sesión del Concejo Municipal de Villa Cañás y explicó el estado de distintas iniciativas que involucran al comercio, la seguridad vial, el tránsito urbano y las obras públicas.

Uno de los puntos fue la regulación de la venta ambulante. Gallo recordó que inicialmente su bloque había planteado avanzar hacia una prohibición, luego de recibir reclamos vinculados con situaciones de convivencia, seguridad y las condiciones de competencia con los comercios establecidos en la ciudad.

Según explicó, tras el debate dentro del Concejo se avanzó hacia una alternativa regulatoria. El proyecto permanece en comisión por correcciones y contempla, de acuerdo con el concejal, nuevos valores para quienes desarrollen esta actividad y restricciones horarias.

Gallo señaló que, si finalmente se aprueba en esos términos, los vendedores provenientes de otras localidades podrían desarrollar la actividad de lunes a viernes, entre las 8 y las 19, mientras que durante los fines de semana no estaría permitida. Estas disposiciones todavía no se encuentran vigentes.

Otro de los temas fue la Ruta Provincial 94. El Concejo aprobó un pedido dirigido a Vialidad Provincial para reforzar las medidas de prevención en los sectores conocidos como Curva de Casillas y Curva de García Varela.

La iniciativa surgió después de distintos siniestros registrados en las últimas semanas. Gallo planteó que, aunque existen elementos reflectivos sobre los sectores de las curvas, sería necesario incorporar señalización preventiva con mayor anticipación para quienes no conocen habitualmente el recorrido.

Por otro lado, el concejal se refirió a la propuesta que presentó ante la Fiscalía Regional por la leña secuestrada en un procedimiento policial. El material permanecía junto a una camioneta y un acoplado en inmediaciones de la Comisaría Sexta y del establecimiento educativo ubicado en ese sector.

Gallo explicó que planteó a la Fiscalía la posibilidad de consultar a la propietaria sobre un eventual destino social del material. Según afirmó durante la entrevista, la mujer aceptó voluntariamente donar la leña a la Parroquia San José. La concreción de esa donación fue informada por el concejal y no pudo ser verificada de manera independiente al cierre de esta edición.

Además, Gallo informó sobre avances legislativos para una contribución de mejoras destinada a la pavimentación de calle 66 entre 53 y 51 y un sector de calle 53 bis.

Finalmente, explicó que fueron aprobadas modificaciones en los sentidos de circulación de distintas calles del sector del barrio Masini. La medida, indicó, responde al crecimiento residencial y del parque automotor registrado en esa zona.

Los distintos expedientes continuarán ahora con sus respectivos procedimientos administrativos, mientras que las iniciativas todavía en comisión deberán regresar al recinto antes de convertirse en normativa definitiva.