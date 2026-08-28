Uno de los ejes centrales de la entrevista fue la situación del agua potable. Segura explicó que la actual red fue diseñada originalmente para unas 100 viviendas, mientras que actualmente la localidad supera las 170 casas, lo que genera nuevas necesidades para garantizar un servicio adecuado.

Según señaló, desde el municipio ya mantuvieron contactos con autoridades provinciales y presentaron un proyecto para ampliar y mejorar el sistema. Además, solicitaron una planta de ósmosis inversa con el objetivo de mejorar la calidad del agua destinada al consumo de los vecinos.

“Estamos hablando no solamente de un servicio de agua potable, sino también de un servicio de salud para nuestra población”, remarcó el intendente.

🏗️ Más cordón cuneta y trabajos de drenaje

Segura también se refirió a las obras de infraestructura que se vienen desarrollando en distintos sectores de Miguel Torres.

Durante los últimos días se realizaron trabajos de entubamiento y canalización, mientras que el municipio avanza con un proyecto de cordón cuneta que demandaría una inversión estimada de entre 120 y 130 millones de pesos.

El intendente sostuvo que desde el comienzo de su gestión ya se ejecutaron más de 2.000 metros de cordón cuneta y que, con la nueva etapa proyectada, prácticamente toda la localidad podría contar con esta infraestructura.

Los trabajos también buscan mejorar el escurrimiento del agua ante lluvias intensas, especialmente teniendo en cuenta que una parte importante del caudal que atraviesa el pueblo proviene de los campos cercanos.

🚧 También proyectan nuevas cuadras de pavimento

Otro de los proyectos analizados es la pavimentación de nuevas calles. Desde el municipio estudian distintas alternativas, entre ellas la utilización de hormigón o asfalto, evaluando costos y la posibilidad de extender la cantidad de cuadras alcanzadas por la obra.

🎓 El sueño de contar con una escuela secundaria

Durante la entrevista, Segura destacó además las gestiones para que Miguel Torres pueda contar con educación secundaria dentro de la localidad.

La iniciativa ya atravesó una primera instancia legislativa y continúa su tratamiento. El intendente señaló que mantienen contacto con la senadora provincial Leticia Di Gregorio para avanzar con el proyecto.

La falta de una escuela secundaria obliga actualmente a muchas familias a trasladar a sus hijos hacia otras localidades, con los costos y dificultades que eso implica.

Para Segura, contar con educación, mejores servicios y nuevas obras también forma parte de una estrategia para generar arraigo y lograr que los jóvenes puedan seguir viviendo en Miguel Torres.

“Queremos trabajar para que la gente de nuestro pueblo siga eligiendo a Miguel Torres”, expresó.

Agua potable, desagües, cordón cuneta, pavimentación y educación aparecen así entre los principales desafíos que la gestión municipal busca impulsar durante los próximos meses.