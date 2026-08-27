Franco Fagúndez vivió una de las noches más importantes de su carrera en el estadio Monumental. El delantero uruguayo convirtió el 1-1 de Independiente Santa Fe ante River y luego volvió a anotar durante la definición por penales que terminó con la eliminación del conjunto argentino de la Copa Sudamericana.

Sin embargo, después del partido el futbolista puso el resultado deportivo en perspectiva y habló por primera vez públicamente sobre una situación personal que, según relató, atravesó durante 2025.

En diálogo con TyC Sports, Fagúndez contó que sufrió una depresión en un período marcado por distintos episodios. Entre ellos mencionó una lesión en una rodilla, las dificultades que atravesaba en su carrera, problemas familiares y la muerte de un amigo.

“Yo pasé muchas cosas. Hace un año estaba con depresión, no fue un año bueno”, explicó el atacante al recordar aquella etapa.

El uruguayo también reveló que durante ese período tuvo pensamientos autolesivos. Al reconstruir lo ocurrido explicó que inicialmente intentó afrontar la situación sin pedir asistencia y que posteriormente comprendió la importancia de buscar ayuda.

“Me hice el fuerte, el que yo puedo con todo”, reconoció. Después agregó que una persona “nunca puede sola con los problemas” y agradeció especialmente el acompañamiento de su familia.

Su testimonio debe entenderse como el relato personal del propio futbolista sobre lo que vivió durante 2025. No se difundieron detalles médicos sobre aquel proceso y tampoco corresponde establecer una relación directa entre su recuperación y el presente deportivo.

Por otro lado, Fagúndez también hizo referencia a su fe, a la que señaló como uno de los pilares que lo acompañaron junto con su entorno familiar.

En el aspecto estrictamente futbolístico, su incidencia frente a River fue determinante. Ingresó desde el banco y convirtió el empate durante el segundo tiempo para establecer el 1-1. Más tarde volvió a ejecutar desde los doce pasos durante la extensa definición que terminó clasificando a Independiente Santa Fe.

El contraste entre aquel 2025 y su actualidad fue precisamente el punto que Fagúndez destacó después del encuentro. El delantero sostuvo que el fútbol puede atravesar momentos muy diferentes y valoró poder disfrutar actualmente de una etapa positiva.

La clasificación dejó a Santa Fe entre los ocho mejores equipos del torneo continental. Para Fagúndez, además, la noche del Monumental terminó convirtiéndose en la oportunidad para hacer público un capítulo de su vida que hasta ahora había mantenido en el ámbito privado y remarcar la importancia que tuvo para él pedir ayuda.