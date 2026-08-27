River quedó eliminado de la Sudamericana por penales

River Plate quedó eliminado este miércoles de la Copa Sudamericana 2026 luego de perder 8-7 por penales frente a Independiente Santa Fe de Colombia, en el partido de vuelta de los octavos de final disputado en el estadio Monumental. Los 90 minutos terminaron 1-1 y, como la ida había finalizado sin goles, la clasificación se resolvió desde los doce pasos.

El conjunto dirigido por Eduardo Coudet tuvo mayor iniciativa durante buena parte del encuentro y generó diferentes aproximaciones durante el primer tiempo, principalmente a través de Sebastián Driussi, Thiago Almada, Ángel Correa y Marcos Acuña. Sin embargo, no consiguió convertir antes del descanso.

River logró abrir el marcador en el inicio del complemento. Gonzalo Montiel avanzó por la derecha y envió un centro bajo que atravesó el área hasta encontrar a Driussi, quien apareció por el segundo palo para establecer el 1-0.

Con la ventaja, el equipo argentino tuvo oportunidades para ampliar la diferencia, pero Santa Fe comenzó a ganar terreno con el paso de los minutos.

El empate colombiano llegó cerca de los 80 minutos. Una mano de Lucas Martínez Quarta dentro del área derivó en un penal que Franco Fagúndez convirtió con un remate cruzado. Santiago Beltrán alcanzó a tocar la pelota, aunque no pudo impedir el 1-1.

La igualdad obligó a definir la serie mediante penales y allí se produjo una extensa tanda de 22 ejecuciones.

Beltrán tuvo una participación determinante para mantener a River en carrera: contuvo tres remates de Independiente Santa Fe. Sin embargo, el equipo argentino tampoco consiguió aprovechar sus oportunidades para cerrar la clasificación.

Para River convirtieron Thiago Almada, Ángel Correa, Nicolás Otamendi, Joaquín Freitas, Fausto Vera, Marcos Acuña y Juan Cruz Meza. Rafael Santos Borré y Lucas Martínez Quarta desviaron sus ejecuciones, mientras que Weimar Asprilla contuvo el remate de Facundo González.

La serie llegó hasta los arqueros. Beltrán ejecutó por encima del travesaño y, posteriormente, Asprilla convirtió para establecer el definitivo 8-7.

De esta manera, Independiente Santa Fe consiguió el último lugar disponible en los cuartos de final y enfrentará a Vasco da Gama de Brasil.

Por otro lado, River sumó una nueva eliminación internacional y quedó con el torneo local como uno de sus principales objetivos para el tramo final de la temporada. Además, el resultado abrió interrogantes sobre la continuidad del entrenador Eduardo Coudet, cuyo futuro comenzó a ser analizado tras el encuentro.