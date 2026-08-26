Aldosivi e Independiente Rivadavia se enfrentarán este miércoles 26 de agosto desde las 19.15 en el estadio Florencio Sola de Banfield, por los octavos de final de la Copa Argentina. El encuentro será televisado por TyC Sports y definirá al próximo rival de Atlético Tucumán en los cuartos de final.

El conjunto marplatense llega a esta instancia con una campaña diferente a la que viene desarrollando en otras competencias. En la Copa Argentina comenzó con un triunfo 3-0 frente a San Miguel y posteriormente consiguió uno de los resultados destacados de los 16avos de final: derrotó 3-1 a River y avanzó a octavos.

Aldosivi e Independiente Rivadavia se enfrentarán este miércoles 26 de agosto desde las 19.15 en el estadio Florencio Sola de Banfield, por los octavos de final de la Copa Argentina. El encuentro será televisado por TyC Sports y definirá al próximo rival de Atlético Tucumán en los cuartos de final.

El conjunto marplatense llega a esta instancia con una campaña diferente a la que viene desarrollando en otras competencias. En la Copa Argentina comenzó con un triunfo 3-0 frente a San Miguel y posteriormente consiguió uno de los resultados destacados de los 16avos de final: derrotó 3-1 a River y avanzó a octavos.

Una de las principales incógnitas estará en las formaciones. Existen diferencias entre los equipos probables difundidos por distintos medios. La web oficial de Copa Argentina proyecta para Aldosivi a Ignacio Chicco; Simón Sammarone, Nicolás Zalazar, Santiago Moya, Mateo Vales; Agustín Palavecino, Martín García, Francisco Perruzzi, Natanael Guzmán; Bautista Dadín y Nicolás Cordero.

Para Independiente Rivadavia, la organización ubica como probable formación a Nicolás Bolcato; Leonard Costa, Iván Villalba, Sheyko Studer; Ezequiel Bonifacio, Tomás Bottari, José Florentín, Juan Manuel Elordi; Matías Fernández; Maximiliano Salas y Álex Arce. Los equipos definitivos serán confirmados antes del comienzo.

El árbitro será Andrés Gariano y, de acuerdo con TyC Sports, José Carreras estará a cargo del VAR. La transmisión comenzará por TyC Sports, con disponibilidad online mediante TyC Sports Play.

El vencedor avanzará a cuartos de final, donde ya espera Atlético Tucumán, que consiguió su clasificación tras derrotar 4-0 a Independiente