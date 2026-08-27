Franco Colapinto continuará como piloto titular de Alpine durante la temporada 2027 de Fórmula 1. La escudería confirmó este jueves la extensión del vínculo con el argentino y anunció que mantendrá sin modificaciones su formación actual, integrada también por el francés Pierre Gasly.

La decisión fue oficializada en la previa del Gran Premio de Italia y termina con las especulaciones que durante las últimas semanas rodearon el futuro del piloto bonaerense. Gasly, por su parte, tiene contrato con la estructura de Enstone hasta, al menos, finales de 2028.

La continuidad llega en una temporada en la que Colapinto consiguió 19 puntos y terminó dentro de la zona de puntuación en seis de los primeros 12 Grandes Premios. Su mejor actuación fue el sexto puesto obtenido en Montreal, luego de haber finalizado séptimo en Miami. Alpine ocupa actualmente el sexto lugar en el Campeonato Mundial de Constructores.

El argentino había desembarcado en Alpine como piloto de reserva para la temporada 2025. Posteriormente tomó una de las butacas titulares desde el Gran Premio de Emilia-Romaña, cuando reemplazó al australiano Jack Doohan. Para 2026 fue confirmado desde el inicio del campeonato y ahora aseguró también su presencia para el año siguiente.

Flavio Briatore, asesor ejecutivo de Alpine, explicó que la estabilidad de la formación fue uno de los aspectos considerados por la escudería. Además, destacó el crecimiento mostrado por Colapinto durante la actual campaña y señaló especialmente sus actuaciones en Miami y Montreal.

Colapinto también se refirió a su continuidad y señaló que se encuentra cómodo dentro del equipo. El argentino sostuvo que Alpine logró avances respecto de la temporada anterior y planteó como objetivo de largo plazo poder competir por las primeras posiciones.

Además, agradeció la confianza de Briatore, del director general Steve Nielsen y del resto de la estructura. La renovación también permitirá que Colapinto y Gasly continúen desarrollando una dupla que trabaja conjuntamente desde 2025.

En este marco, el próximo desafío será el Gran Premio de Italia, que se disputará en Monza. Allí, Colapinto tendrá disponible en su A526 el paquete de actualizaciones que Alpine había utilizado anticipadamente en el auto de Gasly durante el reciente Gran Premio de Países Bajos.

La confirmación despeja una de las incógnitas del mercado de pilotos para 2027 y le asegura al argentino una nueva temporada dentro de la máxima categoría. Para Alpine, el siguiente objetivo será trasladar la estabilidad de su formación de pilotos al rendimiento del monoplaza y sostener su crecimiento durante la segunda mitad del campeonato.