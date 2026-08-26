Una investigación por presuntos delitos vinculados al grooming y la pornografía infantil derivó en operativos realizados por personal de la Policía de Investigaciones (PDI) en la ciudad de Rufino.

Las actuaciones se iniciaron a partir de una denuncia atribuida a la organización Missing Children y quedaron bajo directivas del Ministerio Público de la Acusación (MPA).

Durante la jornada del lunes, los investigadores realizaron dos procedimientos en la ciudad. En uno de ellos allanaron una vivienda y secuestraron teléfonos celulares, computadoras y otros dispositivos electrónicos.

Los equipos serán sometidos a peritajes con el objetivo de determinar si contienen elementos relacionados con los hechos investigados.

En el marco del procedimiento también fue aprehendido un joven de 25 años, quien fue trasladado a la Comisaría 3ª de Rufino.

Tras cumplirse las diligencias procesales correspondientes, recuperó la libertad y quedó supeditado al avance de la causa.

Según la información difundida, la presentación que dio origen a la investigación habría incorporado material fotográfico. Ese punto no fue confirmado oficialmente en la información disponible.

La causa fue caratulada provisoriamente como grooming y pornografía infantil. La investigación continúa y la situación procesal del joven dependerá de los resultados de las pericias y de las próximas medidas dispuestas por la Fiscalía.