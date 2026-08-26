El sorteo de la Champions League 2026/27 tendrá una restricción particular para uno de los enfrentamientos de mayor repercusión del fútbol europeo. Liverpool y Real Madrid podrán quedar emparejados nuevamente, pero el conjunto inglés no podrá ser local en Anfield debido a una condición establecida por la UEFA para evitar la repetición del mismo partido durante tres temporadas consecutivas con idéntica localía.

La aclaración resulta importante porque la medida no representa una prohibición absoluta del enfrentamiento. Si el sistema del sorteo vuelve a colocar a Liverpool y Real Madrid como rivales, el encuentro deberá disputarse en el Santiago Bernabéu. UEFA había establecido que un mismo cruce de la fase liga no puede repetirse durante tres campañas seguidas teniendo siempre al mismo club como local.

El antecedente inmediato explica la restricción. En la Champions 2024/25, Liverpool recibió al equipo español en Anfield y ganó 2-0 con goles de Alexis Mac Allister y Cody Gakpo. Una temporada después volvieron a encontrarse en el mismo escenario y el equipo inglés se impuso 1-0, nuevamente con participación decisiva del mediocampista argentino, autor del único gol.

De esta manera, un tercer enfrentamiento consecutivo en Liverpool durante la fase inicial queda descartado. Por otro lado, la condición no alcanza a las rondas eliminatorias: si ambos clubes avanzan y el cuadro los enfrenta posteriormente, podrán disputar normalmente una serie de Champions, incluso con un partido en Anfield.

La regulación forma parte de las condiciones que UEFA puede introducir para ordenar un sorteo que se volvió más complejo desde la modificación del formato. Actualmente participan 36 clubes en una clasificación única y cada uno enfrenta a ocho rivales distintos: cuatro partidos como local y otros cuatro como visitante. El artículo 16 del reglamento permite además que la administración de UEFA adapte las condiciones cuando existan restricciones relevantes o puedan producirse incompatibilidades en el procedimiento.

El sorteo de la fase liga de la edición 2026/27 se realizará este jueves 27 de agosto. Allí quedarán determinados los ocho adversarios de cada participante, mientras que UEFA comunicará posteriormente el calendario definitivo de los encuentros.

En este marco, Liverpool y Real Madrid continúan siendo rivales posibles. La única certeza previa al sorteo es geográfica: si vuelve a producirse uno de los grandes enfrentamientos de las últimas temporadas de Champions, esta vez no podrá jugarse en Anfield.