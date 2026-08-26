Un hombre quedó en prisión preventiva en el marco de una investigación por presuntos hechos cometidos en un contexto de violencia de género en Hughes, departamento General López. La decisión fue adoptada por la jueza Silvina Marinucci durante una audiencia realizada en los tribunales de Melincué.

La fiscal Susana Pepino, a cargo de la causa, solicitó que el imputado continuara privado de su libertad mientras avanza la investigación. Según indicó, la Defensa había planteado medidas alternativas, pero la magistrada resolvió hacer lugar al pedido del Ministerio Público de la Acusación.

Entre los argumentos considerados se encuentran la existencia de evidencia que todavía debe producirse y los antecedentes penales que, de acuerdo con Fiscalía, registra el investigado por hechos similares. La medida es cautelar y no implica una declaración de culpabilidad.

La causa tiene como eje dos episodios denunciados por la expareja del hombre. El primero habría ocurrido el 25 de febrero alrededor de las 23. Según la acusación fiscal, el investigado habría agredido físicamente a la mujer en una vivienda donde también se encontraba el hijo que ambos tienen en común.

Se trata de una versión no confirmada judicialmente y que deberá ser evaluada junto con el resto de las pruebas incorporadas al expediente.

Por otro lado, Fiscalía sostiene que el segundo episodio ocurrió el jueves 13 de agosto, cerca de las 20. De acuerdo con la imputación, luego de una discusión el hombre habría golpeado a la mujer en el rostro, pese a que ella atraviesa la última etapa de un embarazo. El hecho también habría ocurrido delante del niño.

Además, el imputado tenía vigente una restricción de acercamiento que, según el MPA, habría incumplido.

La investigación también reconstruye un episodio ocurrido horas después. Pepino indicó que la mujer y el niño abandonaron inicialmente el lugar y regresaron pasadas las 22 acompañados por una asistente social.

Según la versión fiscal, al ingresar nuevamente a la vivienda el hombre habría intimidado a su expareja utilizando un palo que tenía un cuchillo colocado en uno de sus extremos. La profesional que acompañaba a la mujer solicitó entonces la intervención policial.

Cuando llegó un móvil, el investigado habría arrojado ese elemento hacia el vehículo y comenzado a correr. Posteriormente se libró una orden de detención y fue localizado en la vivienda, mientras la mujer y el niño ya se encontraban resguardados en otro sitio. Estos detalles también forman parte de la hipótesis acusatoria y no cuentan todavía con una sentencia definitiva.

Al hombre se le atribuyen lesiones leves dolosas agravadas por el vínculo y por mediar violencia de género, amenazas calificadas por el uso de arma, resistencia a la autoridad y desobediencia.

La causa continuará mientras permanece en prisión preventiva y se incorporan las pruebas pendientes. Hasta una eventual resolución judicial definitiva, rige el principio de presunción de inocencia.