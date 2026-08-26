El Gobierno de Santa Fe concretó este miércoles 26 de agosto la apertura de ocho ofertas para la construcción de la nueva Estación Transformadora de Carreras, una infraestructura eléctrica que tendrá un presupuesto oficial superior a los $27.269 millones y que apunta a incrementar la capacidad energética disponible en una amplia zona del sur provincial.

El acto se realizó en el SUM Comunal de Carreras y contó con la participación del ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini; la senadora provincial Leticia Di Gregorio; el presidente comunal Armando De Nenne; y autoridades de la Empresa Provincial de la Energía (EPE).

El proyecto contempla una estación transformadora de 132/33/13,2 kV equipada con dos transformadores de 40 MVA. Además, incluye un edificio de control, una torre de comunicaciones y aproximadamente 33 kilómetros de una nueva línea de alta tensión de 132 kV para conectar la infraestructura con la Estación Transformadora de Firmat.

La instalación permitirá incorporar hasta 80 MVA de potencia al sistema. Según la información oficial, su área de influencia alcanzará a unos 10.000 usuarios de Carreras, Alcorta, Máximo Paz, Labordeboy, Juncal, Hughes, Wheelwright, Miguel Torres y Melincué, además de cuatro cooperativas eléctricas de los departamentos Constitución y General López.

Di Gregorio calificó el proyecto como una “obra histórica” y sostuvo que representa una inversión destinada a acompañar tanto la demanda residencial como las necesidades comerciales y productivas de la región.

Por otro lado, la senadora vinculó la ejecución provincial con la situación de la interconexión Río Diamante-Charlone y cuestionó al Gobierno nacional por las demoras que, según afirmó, registra ese proyecto. Esa consideración corresponde a la posición expresada por la legisladora provincial.

De Nenne también destacó el impacto esperado para Carreras y señaló que la localidad aguardaba desde hacía años una infraestructura de estas características. Según indicó, disponer de mayor capacidad energética permitirá acompañar el crecimiento de viviendas, comercios, empresas y actividades productivas.

Entre los objetivos informados por la Provincia se encuentran reducir la frecuencia y duración de las interrupciones, mejorar la calidad del suministro y disponer de mayor capacidad frente al crecimiento de la demanda. Estos beneficios constituyen resultados proyectados que dependerán de la ejecución y posterior funcionamiento de la infraestructura.

La obra tiene un plazo estimado de 20 meses. Tras la apertura de las ocho ofertas, el proceso continuará con el análisis técnico y económico de las propuestas antes de avanzar hacia la adjudicación y posterior inicio de los trabajos.