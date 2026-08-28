La osteoporosis, la vitamina D y los cuidados necesarios para preservar la salud de los huesos fueron los principales ejes de un nuevo micro de farmacia realizado en los estudios de FM Sonic, con la participación de las farmacéuticas Mónica Zallio y Myriam Dillon.

Durante la entrevista explicaron que la osteoporosis es una enfermedad caracterizada por la pérdida de resistencia del tejido óseo, situación que incrementa el riesgo de fracturas. Una de sus particularidades es que puede avanzar sin síntomas evidentes y, en algunos casos, manifestarse por primera vez después de una fractura producida ante una caída o golpe de baja intensidad.

Entre las zonas más frecuentemente afectadas mencionaron la cadera, la columna vertebral y las muñecas.

Las profesionales señalaron que el riesgo aumenta con la edad y particularmente después de la menopausia, cuando los cambios hormonales pueden acelerar la pérdida de masa ósea. También enumeraron otros factores, como antecedentes familiares, sedentarismo, tabaquismo, consumo excesivo de alcohol, bajo peso y utilización prolongada de determinados medicamentos, entre ellos los corticoides.

Otro de los puntos centrales fue la relación entre calcio y vitamina D. Esta última interviene en la absorción del calcio, mineral fundamental para mantener la estructura de los huesos.

Zallio y Dillon remarcaron, además, que la utilización de suplementos debe responder a una evaluación profesional y no a recomendaciones informales entre familiares, amigos o conocidos. La dosis y la duración dependen de cada paciente y pueden establecerse a partir de controles médicos y análisis de laboratorio.

En este marco, también hicieron referencia a la densitometría ósea, estudio utilizado para evaluar la densidad mineral del hueso y detectar cuadros de baja masa ósea u osteoporosis. La indicación y frecuencia de estos controles dependen de la edad y los factores de riesgo de cada persona.

Cuando la osteoporosis ya está diagnosticada pueden utilizarse diferentes tratamientos. Entre ellos se encuentran los bisfosfonatos, medicamentos que deben ser administrados siguiendo cuidadosamente las indicaciones del profesional. Algunas presentaciones orales requieren tomarse con el estómago vacío y mantener una posición erguida durante un período determinado.

La entrevista también abrió un segundo eje: la polimedicación. Varios oyentes consultaron qué ocurre cuando una persona consume numerosos medicamentos durante el día.

Las farmacéuticas explicaron que no todos los medicamentos pueden administrarse juntos o de la misma manera. Algunos necesitan ingerirse con alimentos, otros en ayunas y determinadas combinaciones pueden producir interacciones. Por eso destacaron la posibilidad de consultar al farmacéutico para revisar esquemas de medicación.

Finalmente, insistieron en evitar la automedicación y recomendar medicamentos a otras personas solamente porque resultaron útiles en una experiencia particular.

El nuevo espacio de FM Sonic continuará abordando temas vinculados con prevención, medicamentos y hábitos de cuidado, con consultas surgidas también de los propios oyentes.