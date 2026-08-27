La Escuela N.º 6422 “General Manuel Belgrano” de Villa Cañás atraviesa una segunda parte del año con múltiples actividades y proyectos destinados a sus alumnos. Así lo explicaron su directora, Daniela Radulovich, y la secretaria Betiana Ceballé durante una entrevista en FM Sonic.

Entre las próximas actividades se destaca la participación de alumnos de séptimo grado en una propuesta vinculada con los Juegos Suramericanos que se desarrollarán en Santa Fe. Según indicaron las autoridades escolares, los estudiantes fueron seleccionados para viajar gratuitamente y compartir dos jornadas de actividades.

Además, para noviembre está previsto un viaje educativo a Buenos Aires, donde los chicos podrán conocer diferentes espacios históricos e institucionales, entre ellos Casa Rosada, Cabildo, Congreso de la Nación y Teatro Colón.

Otro de los ejes de trabajo es la articulación con la Escuela Normal Superior N.º 38. En ese marco, se proyectaron actividades conjuntas relacionadas con la elaboración de dulces caseros de cítricos, dando continuidad a experiencias de producción realizadas previamente por los alumnos de la 6422.

Radulovich explicó que la modalidad de jornada ampliada permite integrar diferentes áreas dentro de una misma propuesta. De esta manera, los estudiantes trabajan no solamente en la elaboración de productos, sino también en cuestiones relacionadas con packaging, publicidad, logística y administración de los recursos obtenidos.

La lectura también ocupa un lugar central dentro de la planificación institucional. La escuela avanza con un nuevo proyecto de Maratón de Lectura, en el que los alumnos trabajan con clásicos como “El Principito”, “Viaje al centro de la Tierra” y “Veinte mil leguas de viaje submarino”.

En cuanto al edificio, actualmente se trabaja sobre una filtración existente en el sector del comedor. También están previstas mejoras en el playón de ingreso y la institución tiene como una de sus principales necesidades avanzar con trabajos de pintura.

Las autoridades destacaron además la utilización de partidas del Fondo de Asistencia Educativa para diferentes reparaciones. Con esos recursos, por ejemplo, anteriormente se realizó una intervención importante en el techo para solucionar problemas de filtraciones.

La Escuela 6422 cuenta además con comedor escolar dentro de su modalidad de jornada ampliada. Los alumnos de primero a séptimo grado permanecen en la institución durante el horario del almuerzo y la escuela recibe partidas provinciales destinadas al comedor y la Copa de Leche.

La agenda para los próximos meses se completa con una jornada de campo proyectada en la Escuela La Barrancosa, de María Teresa, actividades por el Día de la Primavera, la tradicional Fiesta de la Familia y el encuentro de egresados de 25 y 50 años.