Las concejalas Mariana Molina y Claudia Compañs participaron de “Mano a Mano” y realizaron un repaso de la sesión ordinaria Nº 676 del Concejo Municipal de Villa Cañás, donde se abordaron ocho expedientes vinculados con venta ambulante, pavimentación, tránsito, inmuebles abandonados, infraestructura urbana y seguridad vial.

Uno de los principales temas fue la venta ambulante. Según explicaron, luego de que anteriormente se analizara una posible prohibición, se avanzó hacia un esquema de regulación de la actividad.

Las edilas señalaron que el cobro de la SISA volverá a estar a cargo del Municipio y que quienes ingresen desde otras localidades para realizar venta ambulante deberán cumplir determinadas condiciones. De acuerdo con lo expresado durante la entrevista, el pago podrá realizarse durante el horario municipal y la actividad estará habilitada de lunes a viernes, entre las 8 y las 19.

Además, plantearon que el valor deberá contemplar las características de cada vendedor o vehículo para evitar que situaciones diferentes tributen de la misma manera.

Otro de los asuntos tratados fue la declaración de utilidad pública de obras de pavimentación en sectores de calles 66 y 51 bis. Las concejalas explicaron que los frentistas alcanzados podrán abonar la obra bajo los mecanismos establecidos en la normativa vigente y que existe un período de oposición previo al inicio de los trabajos.

También hubo modificaciones relacionadas con el sentido de circulación de determinadas calles. Según indicaron, los cambios responden al crecimiento de sectores urbanos, el aumento del parque automotor y situaciones generadas por el tránsito de vehículos pesados en zonas donde funcionan talleres.

Por otro lado, el proyecto presentado por el bloque del PRO para establecer responsabilidades sobre inmuebles abandonados pasó a comisión. La iniciativa apunta principalmente a propiedades que presentan deterioro, falta de mantenimiento o situaciones que eventualmente puedan generar riesgos para terceros.

Durante la entrevista también se abordó el estado de la garita ubicada en avenida 51 casi calle 64. La propuesta contempla analizar su reparación y evaluar materiales que puedan resistir mejor eventuales actos de vandalismo.

Finalmente, Molina y Compañs se refirieron al pedido dirigido a Vialidad Provincial por distintos sectores de la Ruta Provincial 94. La iniciativa busca reforzar cartelería y señalización preventiva en curvas donde se produjeron distintos siniestros.

Las concejalas consideraron que las condiciones de conducción también forman parte del problema, aunque cualquier determinación sobre las causas de cada accidente corresponde a las investigaciones y evaluaciones técnicas pertinentes.

La sesión dejó así decisiones concretas y otros proyectos que continuarán bajo análisis legislativo, entre ellos el régimen referido a inmuebles abandonados.