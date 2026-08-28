La licenciada en Kinesiología Daiana Raparo participó de Mano a Mano, por Sonic TV, donde brindó recomendaciones sobre el desarrollo motor de los bebés, las primeras señales que pueden advertir alguna dificultad y la importancia de ofrecerles posibilidades de movimiento durante los primeros meses.

Raparo explicó que realizó una especialización en neurorehabilitación, una formación que le permite trabajar con pacientes neurológicos adultos y pediátricos, aunque señaló que profundizó especialmente su capacitación en niños.

Uno de los principales temas de la conversación fue el denominado “decúbito prono”, conocido habitualmente como tiempo boca abajo o “tummy time”. Según explicó la profesional, esta posición permite al bebé comenzar a trabajar progresivamente la musculatura del cuello, espalda y miembros superiores.

La práctica tiene respaldo en recomendaciones pediátricas cuando se realiza con el bebé despierto y bajo supervisión permanente de un adulto. La Academia Americana de Pediatría aconseja iniciar con períodos breves y aumentar gradualmente el tiempo a medida que el niño desarrolla mayor control.

Durante la charla, Raparo indicó que los padres pueden colocarse frente al bebé mientras permanece boca abajo, hablarle y buscar que dirija su atención hacia ellos. Además, mencionó juegos y objetos adecuados para cada etapa como herramientas para favorecer movimientos de brazos, manos y cabeza.

Por otro lado, la kinesióloga hizo referencia al uso de huevitos, cochecitos y sillitas. Aclaró que estos elementos cumplen una función concreta de traslado o contención, pero consideró que mantener al niño durante períodos prolongados en ellos puede reducir sus oportunidades de movimiento espontáneo.

Las recomendaciones pediátricas también sugieren limitar el tiempo innecesario en dispositivos que restringen el movimiento y ofrecer oportunidades de juego en el suelo en condiciones seguras.

Otro aspecto abordado fueron las señales de alerta. Raparo explicó que, en muchos casos, las familias llegan al kinesiólogo por una derivación del pediatra. Sin embargo, sostuvo que los cuidadores también pueden observar dificultades persistentes para controlar la cabeza o diferencias importantes respecto de los movimientos esperables para determinada etapa.

En este marco, cualquier duda sobre el desarrollo debe evaluarse individualmente, ya que los tiempos de adquisición de habilidades pueden variar entre niños.

Durante la entrevista también se habló de las posiciones para dormir. En este punto es necesario diferenciar el tiempo boca abajo destinado al juego del momento de descanso. Las recomendaciones actuales de sueño seguro establecen que el bebé debe ser colocado boca arriba para dormir, tanto durante la noche como en las siestas. La posición lateral tampoco se considera recomendada de manera rutinaria.

La entrevista dejó planteada la importancia de acompañar el neurodesarrollo sin buscar acelerar etapas y de consultar al pediatra o a un profesional especializado cuando existan dudas sobre la evolución motora del bebé.