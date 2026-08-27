La ciudad de Villa Cañás tendrá desde este jueves una nueva propuesta cultural vinculada con la historia argentina. La directora de Cultura y Educación, Josefina Castro Rovea, y el coleccionista Alberto “Berre” Carmana presentaron en “Mano a Mano” una exposición que combinará arte, numismática y diferentes producciones dedicadas a la figura del general José de San Martín.

La inauguración está prevista para las 18.30 en el Centro Cultural. Según explicaron durante la entrevista, la iniciativa surgió después de las actividades realizadas por el 17 de agosto y a partir del interés por continuar trabajando sobre la figura del Libertador desde diferentes disciplinas.

La muestra incluirá billetes y monedas pertenecientes a la colección de Carmana, además de dibujos, retratos, mosaicos y producciones audiovisuales. También se incorporarán trabajos realizados por estudiantes e instituciones educativas de Villa Cañás.

Castro Rovea señaló que la intención es abordar a San Martín más allá de su dimensión militar y recuperar diferentes aspectos de su vida, sus vínculos y su pensamiento. Además, se trabajará sobre su fallecimiento en Francia y el posterior traslado de sus restos hacia la Argentina.

San Martín murió el 17 de agosto de 1850 en Boulogne-sur-Mer y sus restos fueron repatriados en 1880, uno de los episodios históricos que formará parte del recorrido propuesto por la exposición.

Por otro lado, Carmana aportará parte de su colección de billetes y monedas y estará presente para acompañar las visitas. Durante la entrevista explicó que comenzó a interesarse por el coleccionismo a partir de piezas que habían quedado guardadas por su padre y que, con los años, amplió su archivo mediante investigación y búsqueda de material.

La exposición permitirá además recorrer diferentes períodos de la historia monetaria argentina. En este punto, cabe aclarar que el peso moneda nacional comenzó en 1881, mientras que en 1970 entró en vigencia el peso ley 18.188, de acuerdo con los registros oficiales del Banco Central.

También será presentada una pelota intervenida artísticamente por Susana Barucca, que posteriormente viajará a la provincia para integrar la propuesta “Arte en Pelotas”.







La actividad tendrá una fuerte participación educativa. Las escuelas podrán recorrer la exposición y recibir explicaciones sobre las piezas exhibidas, con el objetivo de acercar a niños y jóvenes al patrimonio histórico y al coleccionismo.

La muestra permanecerá abierta aproximadamente una semana. Durante los días hábiles podrá visitarse por la mañana y desde Cultura se informarán los horarios definitivos correspondientes a las tardes y al fin de semana.