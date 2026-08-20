Las principales centrales sindicales y organizaciones sociales del país marcharán este jueves al Ministerio de Economía para reclamar medidas frente al crecimiento del endeudamiento de las familias y el incremento de los niveles de morosidad.

La movilización está convocada para las 14 y tendrá como protagonistas a la Confederación General del Trabajo (CGT), la CTA de los Trabajadores, la CTA Autónoma y la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP), entre otras organizaciones.

El eje del reclamo será la situación financiera de los hogares. Según datos difundidos por las entidades convocantes, la morosidad pasó del 2,5% en octubre de 2024 al 12,3% en mayo de 2026.

Los sindicatos sostienen que una parte importante del endeudamiento está vinculada con gastos cotidianos. Entre ellos mencionan alimentos, servicios, alquileres y medicamentos, en muchos casos financiados mediante bancos, tarjetas o billeteras virtuales.

Desde las centrales obreras vinculan esta situación con la pérdida de poder adquisitivo de los ingresos y cuestionan la política económica implementada por el Gobierno nacional.

Cristian Jerónimo, cosecretario general de la CGT, sostuvo que “cuando la deuda es para poder comer es un problema social, un problema de economía y un problema de gobierno”.

También Roberto Baradel, secretario adjunto de la CTA de los Trabajadores, señaló que el problema alcanza a trabajadores, familias de sectores medios y pequeños y medianos empresarios que mantienen compromisos con bancos y plataformas financieras.

Desde la UTEP, Norma Morales aseguró que “la deuda no es un tema individual” y planteó que la situación debe ser analizada como un fenómeno colectivo.

La posición del Gobierno

El Gobierno nacional mantiene una mirada diferente sobre el problema. El ministro de Economía, Luis Caputo, afirmó en los últimos días que se trata de “un tema entre privados” y consideró que debería resolverse progresivamente entre las entidades financieras y los deudores.

Las organizaciones sindicales rechazan ese análisis y reclaman una intervención del Ejecutivo ante el crecimiento del endeudamiento.

La problemática también tiene impacto fuera de los grandes centros urbanos. En ciudades del sur de Santa Fe, donde el consumo y la actividad comercial dependen fuertemente del ingreso disponible de trabajadores y familias, el aumento de las deudas puede repercutir directamente sobre las ventas y la economía cotidiana.