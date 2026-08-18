Los jubilados y pensionados de ANSES tendrán una nueva actualización de sus haberes en septiembre, de acuerdo con el esquema de movilidad que toma como referencia la inflación registrada dos meses antes.

El Índice de Precios al Consumidor (IPC) de julio fue del 2,1%, porcentaje que permite proyectar cuánto podrían aumentar las prestaciones previsionales durante el próximo mes.

Con esa actualización, la jubilación mínima, actualmente ubicada en $419.775,93, pasaría a aproximadamente $428.591,22.

A ese monto se sumaría el bono extraordinario de $70.000 para quienes perciben los ingresos más bajos del sistema previsional. De mantenerse ese refuerzo, un jubilado que cobra la mínima recibiría alrededor de $498.591,22 en septiembre.

Cómo quedarían la PUAM y las pensiones no contributivas

La actualización también alcanzaría a otras prestaciones administradas por ANSES.

La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) quedaría en aproximadamente $336.512,88. Con el bono de $70.000, el ingreso total alcanzaría los $406.512,88.

En tanto, las Pensiones No Contributivas por invalidez y vejez subirían a unos $294.448,77, que con el refuerzo extraordinario llegarían a $364.448,77.

Los valores son estimativos y deberán ser oficializados por ANSES antes del calendario de pagos de septiembre.

Cómo se paga el bono de $70.000

El refuerzo se acredita automáticamente junto con el haber mensual y no requiere realizar ningún trámite adicional.

Quienes cobran exactamente la jubilación mínima reciben el bono completo. Para beneficiarios con haberes superiores, el adicional puede pagarse de manera proporcional hasta alcanzar el límite determinado para el beneficio.

La actualización resulta especialmente relevante para miles de jubilados y pensionados de Villa Cañás, Venado Tuerto y localidades del sur santafesino, que deberán esperar la confirmación oficial para conocer los valores definitivos de septiembre.