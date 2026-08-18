El Gobierno nacional habilitó este martes 18 de agosto la segunda convocatoria de las Becas Progresar 2026, destinada a estudiantes que buscan continuar sus estudios con el acompañamiento de una ayuda económica mensual.

En esta etapa quedó abierta la inscripción para las líneas Progresar Superior y Progresar Enfermería, que estará disponible hasta el 11 de septiembre de 2026. El trámite se realiza de manera online mediante la plataforma Mi Argentina.

La convocatoria alcanza a estudiantes universitarios, terciarios y de carreras de Enfermería que cursen en instituciones públicas y cumplan con las condiciones establecidas por el programa.

¿Quiénes pueden inscribirse?

Para acceder a Progresar Superior o Enfermería se requiere ser argentino nativo o naturalizado, o extranjero con al menos cinco años de residencia legal en el país, además de contar con DNI.

La edad establecida para los ingresantes es de 17 a 25 años, mientras que quienes ya se encuentran avanzados en una carrera pueden anotarse hasta los 30 años.

En el caso de estudiantes de Enfermería y de personas incluidas dentro de grupos considerados prioritarios, el programa no establece límite de edad.

También se exige que los ingresos del estudiante y de su grupo familiar no superen el equivalente a tres Salarios Mínimos, Vitales y Móviles. Según la información difundida para esta convocatoria, ese límite se ubica actualmente en $1.129.800.

Además, los aspirantes no deben adeudar materias del nivel secundario y deben cursar sus estudios en una institución pública.

Cuánto se cobra por Progresar

El monto de las Becas Progresar se mantiene en $35.000 mensuales.

De acuerdo con las condiciones informadas para el programa, durante el período de cobro se acredita el 80% del beneficio, equivalente a $28.000, mientras que el 20% restante queda sujeto al cumplimiento y certificación de las exigencias académicas.

Para recibir el dinero, el beneficiario debe contar con un CBU bancario o CVU de una billetera virtual a su nombre.

Las fechas para las otras líneas

Además de Superior y Enfermería, continúa abierta la inscripción para otras modalidades.

Progresar Obligatorio, destinado principalmente a jóvenes que buscan completar sus estudios secundarios, permite presentar solicitudes hasta el 4 de septiembre.

Por su parte, Progresar Formación Profesional mantiene abierta la convocatoria hasta el 27 de noviembre.

La inscripción debe realizarse a través de Mi Argentina, utilizando el usuario personal para completar los datos requeridos.