Los recursos de origen nacional distribuidos entre las provincias registraron una caída real del 1% en el acumulado de 2026, de acuerdo con un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) con datos hasta julio.

El retroceso estuvo marcado principalmente por la Coparticipación Federal y Leyes, que disminuyó un 3% en términos reales. Esa caída fue parcialmente compensada por un crecimiento del 12% en las Leyes Especiales y del 9% en la Compensación del Consenso Fiscal.

Entre los impuestos que tuvieron peor desempeño aparece el IVA Neto, con una baja del 7%, mientras que los Impuestos Internos retrocedieron un 17%.

En sentido contrario, la recaudación del impuesto a las Ganancias aumentó un 5% y la correspondiente a Combustibles avanzó un 19%.

Según el informe, la caída del IVA estuvo vinculada, entre otros factores, con una elevada base de comparación de 2025, cuando se registraron mayores percepciones aduaneras e ingresos extraordinarios relacionados con la moratoria contemplada en la Ley 27.743. También incidió la desaceleración de las importaciones durante este año.

En Ganancias, el crecimiento estuvo relacionado con cambios en el esquema de anticipos de las sociedades y mayores ingresos registrados durante mayo y julio por las declaraciones juradas correspondientes a 2025.

Bienes Personales, en tanto, presentó una mejora del 8%, mientras que Combustibles creció un 19% producto de la actualización gradual del impuesto fijo por litro en función de la inflación.

La evolución de estos recursos resulta relevante para Santa Fe y el resto de las provincias, debido a que forman parte de los fondos que reciben las administraciones locales para financiar sus gastos y políticas públicas.