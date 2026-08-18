Diputados del Peronismo Federal solicitaron a la Autoridad Nacional de la Competencia (ANC) que abra una investigación sobre billeteras digitales y proveedores no financieros ante la sospecha de posibles conductas anticompetitivas en el mercado de pagos y créditos.

La presentación menciona a Mercado Pago, Ualá, Naranja X, Personal Pay, Prex, Cocos, Claro Pay y AstroPay, aunque el pedido pretende abarcar a un universo mucho mayor de empresas habilitadas para operar.

Los legisladores buscan determinar si algunas de estas plataformas incurrieron en prácticas contrarias a la Ley de Defensa de la Competencia y a las normas que protegen a los consumidores de servicios financieros.

Uno de los impulsores de la presentación es el diputado entrerriano Guillermo Michel, quien vinculó el crecimiento del financiamiento a través de aplicaciones con las dificultades económicas que atraviesan numerosos hogares.

“El día 15 ya es fin de mes para la mayoría de los argentinos”, afirmó Michel, quien sostuvo que muchas familias recurren al crédito para afrontar incluso compras de alimentos.

El legislador aseguró además que algunas tasas pueden llegar al 700% anual y señaló que existen más de 5,5 millones de deudores. Ambas cifras forman parte de sus declaraciones y no constituyen, por el momento, conclusiones de la investigación solicitada.

Qué quieren investigar

La presentación pretende que la ANC analice la actividad de 91 billeteras digitales y 687 proveedores no financieros, entre ellos mutuales y cooperativas autorizadas por el Banco Central.

Entre otros puntos, los diputados solicitaron información sobre el volumen de operaciones, participación de mercado, Tasas Efectivas Anuales (TEA), Costos Financieros Totales (CFT), índices de morosidad y niveles de endeudamiento registrados durante los últimos 24 meses.

También reclamaron comparar qué entidades aplicaron tasas por encima o por debajo del promedio y la mediana del mercado.

Piden revisar los algoritmos que otorgan créditos

Otro de los aspectos centrales de la denuncia está relacionado con los sistemas automáticos utilizados por las aplicaciones para conceder financiamiento.

Los legisladores pidieron conformar un equipo integrado por economistas e informáticos para auditar los algoritmos de scoring y asignación de créditos.

El objetivo sería establecer si las plataformas utilizan información transaccional para establecer diferentes condiciones financieras entre usuarios y determinar si esos mecanismos pueden generar barreras para competir o dificultar que una persona cambie de proveedor.

La presentación también cuestiona las limitaciones para compartir historiales entre distintas empresas. Según el planteo de los diputados, esta situación podría impedir que un usuario traslade su historial crediticio de una plataforma hacia otra.

Ahora deberá resolver la Autoridad de Competencia

Los legisladores solicitaron analizar eventuales infracciones a la Ley de Defensa de la Competencia, la Ley de Defensa del Consumidor y otras disposiciones vinculadas al funcionamiento del Banco Central.

La presentación fue firmada por Guillermo Michel, Victoria Tolosa Paz, Ernesto “Pipi” Ali, Kelly Olmos, Emir Félix y Pablo Yedlin.

Ahora será la Autoridad Nacional de la Competencia la que deberá determinar si corresponde avanzar con la investigación. Por el momento, no existen irregularidades comprobadas contra las billeteras mencionadas.

Para los usuarios del sur de Santa Fe, el tema resulta relevante porque una eventual investigación sobre créditos otorgados mediante billeteras digitales podría terminar teniendo impacto sobre las condiciones, tasas y mecanismos utilizados por estas plataformas en todo el país.